Sáng 18.11.2025, lực lượng Công an phường Bến Thành (TP.HCM) chủ trì phối hợp cùng Đội Cảnh sát trật tự - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an TP.HCM), Đội CSGT Bến Thành - Phòng Cảnh sát giao thông (PC08 - Công an TP.HCM và Công an phường Cầu Ông Lãnh, Công an phường Bàn Cờ (địa bàn giáp ranh) đồng loạt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực xung quanh Bệnh viện Từ Dũ.

‘Dẹp’ lấn chiếm vỉa hè quanh bệnh viện Từ Dũ: Biên bản chưa ráo mực đã bị phạt tiếp

Đây là điểm nóng nhiều năm về chiếm dụng vỉa hè để buôn bán hàng rong, đậu xe sai quy định, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động cấp cứu, thăm khám của hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày.

Từ 8 giờ sáng, các tổ công tác chia thành nhiều mũi tuần tra các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Bùi Thị Xuân,… Lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, thu giữ nhiều vật dụng gây cản trở giao thông và lập biên bản các trường hợp tái phạm.

Sau gần 20 phút xử lý, phần vỉa hè khu vực này đã được thông thoáng trở lại, trả đúng chức năng cho người đi bộ. Khác hoàn toàn so với những hình ảnh phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại ở khu vực cổng số 1, bệnh viện Từ Dũ (đường Cống Quỳnh, TP.HCM) chiều ngày 17.11, nhiều quán xá bày bán lê liệt trên vỉa hè; có nơi thì dựng sạp xuống luôn phần đường, khiến lối đi bị thu hẹp đáng kể. Trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, lượng người ra vào đông đúc khiến tình trạng lấn chiếm càng trở nên nghiêm trọng: xe đậu kín lối, hàng rong bày biện sát cổng bệnh viện, nhiều người dân, trong đó có phụ nữ mang thai, người vừa sinh con phải len lỏi di chuyển giữa dòng người và xe cộ.

Theo Công an phường Bến Thành, tình trạng lấn chiếm vỉa hè quanh Bệnh viện Từ Dũ diễn biến phức tạp, đặc biệt vào buổi sáng và chiều, khi lượng người đến khám và thăm bệnh tăng cao. Nhiều người lợi dụng khu vực đông đúc để bán hàng rong, đậu xe tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong số những trường hợp bị lập biên bản, nhiều người bán hàng rong cho biết họ ý thức được việc lấn chiếm là sai nhưng vì mưu sinh nên vẫn phải bám vỉa hè. Không ít người thừa nhận thường “liều” bán, gặp lực lượng thì “chạy”, “chạy” không kịp thì chấp hành, không có ý chống đối.

Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh và người buôn bán hàng rong ở khu vực này vẫn thường xuyên có biểu hiện đối phó: thấy lực lượng tuần tra là vội vàng thu dọn, khi được nhắc nhở thì tỏ ra đồng ý, cam kết chấp hành. Một số trường hợp thậm chí còn cự cãi, lớn tiếng khi bị nhắc nhở hoặc xử phạt. Tuy nhiên, ngay khi lực lượng rời đi, tình trạng lấn chiếm lại tái diễn, “đâu lại vào đấy”, khiến công tác giữ gìn trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn.

Đợt ra quân được xem là bước đầu trong kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn trung tâm TP.HCM, nhất là tại các khu vực bệnh viện, nơi cần giữ lối đi thông thoáng để phục vụ cấp cứu và di chuyển an toàn.

Theo Công văn số 115, ban hành ngày 31.10.2025 của UBND Phường Bến Thành nêu rõ kế hoạch "Chấn chỉnh, chuyển hóa tình hình trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn phường năm 2025". Với quyết tâm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm phức tạp đang diễn ra trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật pháp của người dân, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.