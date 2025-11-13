Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá rau củ ở TP.HCM tăng cao, tiểu thương nói 'khổ cả người bán lẫn mua'
Video Đời sống

Giá rau củ ở TP.HCM tăng cao, tiểu thương nói ‘khổ cả người bán lẫn mua’

Nguyễn Thúy An - Khánh Ngân
13/11/2025 04:36 GMT+7

Trong khoảng một tuần trở lại đây, nhiều chợ trên địa bàn TP.HCM đồng loạt ghi nhận giá rau củ tăng cao. Tiểu thương cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc mưa bão kéo dài kèm triều cường tại nhiều địa phương khiến nguồn cung bị ảnh hưởng, cây trồng bị ngập úng làm chất lượng hàng hóa giảm sút.

Giữa tháng 11.2025, tại các chợ truyền thống như Sơn Kỳ, Nguyễn Văn Trỗi, giá rau ăn lá như cải xanh, rau muống, xà lách tăng từ 20 đến 40% so với tuần trước.

Một số mặt hàng khan hiếm tăng mạnh: đậu cô ve loại một từ khoảng 30.000 đồng/kg đầu tháng 10, nay lên 70.000 đồng/kg; rau cải thìa trước đó có giá từ 20.000–27.000 đồng/kg, nay báo giá 45.000–50.000 đồng/kg; cà chua, xà lách cũng tăng từ 50–60% so với tháng 10.

Tại một số chợ dân sinh như Bến Thành, Tân Định, Nguyễn Văn Trỗi… tiểu thương thừa nhận mặt hàng rau xanh đã tăng giá tăng mạnh từ đầu tháng 10 tới nay do nguồn cung giảm.

Giá rau củ ở TP.HCM tăng cao, tiểu thương nói ‘khổ cả người bán lẫn mua’

Theo ghi nhận, các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn giảm mạnh lượng rau củ về chợ do khan hiếm nguồn cung. Hiện khoảng 60 - 70% rau củ cung ứng cho TP.HCM được nhập từ các vùng chuyên canh khu vực ĐBSCL và tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin từ chợ đầu mối Thủ Đức, lượng rau nhập về chợ từ 2.800 tấn mỗi đêm, nay chỉ còn 2.200 - 2.300 tấn/đêm.

Giá rau củ ở TP.HCM tăng cao, tiểu thương nói ‘khổ cả người bán lẫn mua’ - Ảnh 1.

Khảo sát ở nhiều chợ truyền thống cho thấy giá rau củ đang tăng cao

ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Giá tăng khiến nhiều khách hàng phải cân nhắc chi tiêu. Khách mua ít hơn, chọn loại rau rẻ hơn hoặc dự tính giảm tần suất đi chợ nếu giá tiếp tục tăng dần đều.

