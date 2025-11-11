Mối duyên của ông Nguyễn Văn Chương (63 tuổi, ngụ P.Cái Răng, TP.Cần Thơ) với đàn chim trời bắt đầu từ năm 2012, khi ông còn rong ruổi khắp phố phường với gánh bánh bò dạo. Hôm ấy, trong lúc nghỉ trưa bên vỉa hè trước Bưu điện Cần Thơ, ông bẻ bánh bò vụn cho vài con chim sẻ ăn.

Chỉ ít ngày sau, đàn chim ấy kéo nhau quay lại, rồi từ vài con sẻ nhỏ, những cánh bồ câu cũng dần tụ hội. Từ đó, góc phố này trở thành "nhà" của hàng trăm chú chim trời.

Người đàn ông miền Tây suốt 13 năm kiếm tiền nuôi đàn chim trời, coi như con ruột

Cứ đều đặn mỗi ngày 5 lần, ông lại mang lúa ra cho chim ăn. Người dân thương ông, người góp ký gạo, người cho lúa, người tặng vài ổ bánh mì vụn. Ai đi ngang qua đại lộ Hòa Bình cũng dừng lại vài phút để nhìn ngắm đàn chim trắng bay rợp góc trời, quanh quẩn bên “ông bụt” của chúng.

Chiều chiều ông Chương lại ghé góc đường, lấy thùng thóc để sẵn cho chim ăn ẢNH: DUY TÂN

Ông Chương ngày ngày bán cây cảnh, thu nhập một phần để ông trang trải, phần cho đàn chim ẢNH: DUY TÂN

Buổi chiều, khi nắng đã dịu, hàng trăm cánh chim lại từ khắp nơi bay về, đậu quanh ông Chương, có con dạn dĩ đến mức sà xuống vai, xuống tay, ríu rít không rời. Khung cảnh ấy khiến bao người qua đường phải mỉm cười, còn du khách thì tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa lòng đô thị.

Đàn chim trời của ông coi đại lộ Hòa Bình là nhà. Ban ngày, chúng bay lượn khắp nơi, khi đói lại tìm về chỗ ông cho ăn. Chúng ở ké bên hông khách sạn Ninh Kiều, khát nước thì bay ra hồ nước ở bùng binh đại lộ Hòa Bình uống. Chỉ cần ông cho ăn đều đặn là y như rằng, bầy chim về đủ cả.

Đàn chim bồ câu được ông Chương cho ăn mỗi ngày ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ cho ăn, ông Chương còn nhớ từng con chim như người thân. Con nào bị thương, gãy cánh, cụt chân ông đều nhận ra và chăm sóc tận tình. Có con sống với ông hơn 13 năm, đến khi mất, ông tự tay chôn cất và khấn vái như tiễn người bạn cũ.

Tuổi đã ngoài 60, sống một mình, không vợ con, nhưng với ông Chương, cuộc sống chưa bao giờ cô đơn. Bởi ngày nào ông cũng có hàng trăm “đứa con” chờ đợi, tung cánh quanh mình.

Đàn chim trắng đậu trên cây, cột đèn... tạo nên khung cảnh bình yên giữa phố thị ẢNH: DUY TÂN

Từ một hành động nhỏ, suốt hơn 13 năm qua, người đàn ông nghèo ấy đã gieo vào lòng người Cần Thơ một thông điệp thật đẹp về lòng nhân ái, tình yêu thiên nhiên và sự sẻ chia thầm lặng.

Và giữa nhịp sống hối hả của Tây Đô, mỗi khi đàn bồ câu trắng bay rợp trời Hòa Bình, người ta lại nhớ đến hình ảnh ông Chương người đàn ông lặng lẽ giữ lại một khoảng trời bình yên cho miền đất này.