Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thót tim cảnh 'người hùng' áo đen lao xuống dòng lũ cứu người ở Đà Nẵng
Video Đời sống

Thót tim cảnh 'người hùng' áo đen lao xuống dòng lũ cứu người ở Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/11/2025 19:46 GMT+7

Ngay khoảnh khắc sinh tử, một nam thanh niên mặc áo đen không chút do dự lao thẳng xuống dòng nước xiết, quyết cứu lấy người đàn ông đang chới với, kiệt sức bám vào trụ cầu ở Đà Nẵng.

Chiều nay 5.11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên dũng cảm lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu người đang chới với dưới chân cầu Câu Lâu cũ (đoạn qua xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng).

Thót tim cảnh 'người hùng' áo đen lao xuống dòng lũ cứu người ở Đà Nẵng

Theo nội dung đoạn clip, lúc đó nước lũ sông Vu Gia cuồn cuộn chảy xiết, người đàn ông gặp nạn may mắn bám được vào trụ cầu trong tình trạng kiệt sức. Trên bờ, người dân hô hoán, kêu cứu, đồng thời động viên nạn nhân cố gắng trụ lại chờ lực lượng ứng cứu.

Đúng lúc đó, một nam thanh niên mặc áo đen đã không ngần ngại nhảy xuống dòng nước xiết, tiếp cận nạn nhân.

Từ trên cầu, người dân nhanh chóng thả dây thừng, ném áo phao xuống hỗ trợ. Một chiếc ghe của 3 người dân địa phương cũng lập tức được huy động ra phối hợp đưa cả hai người vào bờ an toàn trong tiếng hò reo, vỗ tay tán thưởng.

Hành động quả cảm của nam thanh niên áo đen đã được nhiều người chứng kiến tại hiện trường và trên mạng xã hội gọi là "người hùng giữa dòng nước lũ". Nhiều người bày tỏ cảm phục hành động dũng cảm cứu người của nam thanh niên này.

Tin liên quan

Thót tim cảnh đại úy công an lao xuống dòng lũ cứu người dân ở Phú Thọ

Thót tim cảnh đại úy công an lao xuống dòng lũ cứu người dân ở Phú Thọ

Phát hiện người dân bị lũ cuốn trôi, đại úy công an tại Phú Thọ không chút do dự, lao ra dòng nước đang chảy xiết để cứu nạn.

Khám phá thêm chủ đề

Người hùng cứu người Cứu người giữa dòng lũ tin tức Đà Nẵng lũ lụt Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận