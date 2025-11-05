Chiều nay 5.11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên dũng cảm lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu người đang chới với dưới chân cầu Câu Lâu cũ (đoạn qua xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng).

Thót tim cảnh 'người hùng' áo đen lao xuống dòng lũ cứu người ở Đà Nẵng

Theo nội dung đoạn clip, lúc đó nước lũ sông Vu Gia cuồn cuộn chảy xiết, người đàn ông gặp nạn may mắn bám được vào trụ cầu trong tình trạng kiệt sức. Trên bờ, người dân hô hoán, kêu cứu, đồng thời động viên nạn nhân cố gắng trụ lại chờ lực lượng ứng cứu.

Đúng lúc đó, một nam thanh niên mặc áo đen đã không ngần ngại nhảy xuống dòng nước xiết, tiếp cận nạn nhân.

Từ trên cầu, người dân nhanh chóng thả dây thừng, ném áo phao xuống hỗ trợ. Một chiếc ghe của 3 người dân địa phương cũng lập tức được huy động ra phối hợp đưa cả hai người vào bờ an toàn trong tiếng hò reo, vỗ tay tán thưởng.

Hành động quả cảm của nam thanh niên áo đen đã được nhiều người chứng kiến tại hiện trường và trên mạng xã hội gọi là "người hùng giữa dòng nước lũ". Nhiều người bày tỏ cảm phục hành động dũng cảm cứu người của nam thanh niên này.