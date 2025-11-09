Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hình ảnh nhạy cảm của cô gái tại photobooth bị phát tán: Ai chịu trách nhiệm?
Video Đời sống

Trân Dương - Khánh Ngân
09/11/2025 11:28 GMT+7

Ngày 5.11 vừa qua, một cô gái 18 tuổi đã phát hiện hình ảnh nhạy cảm của bản thân đã bị rò rỉ trên web đen, điều đáng nói là hình ảnh đó đến từ camera an ninh của một tiệm photobooth trên phố Bạch Mai, Hà Nội. Dù tiệm nói rằng mình không phát tán hình ảnh nhưng liệu tiệm có trách nhiệm pháp lý trong vụ việc này hay không?

Ngày 5.11 vừa qua, một cô gái 18 tuổi đã phát hiện hình ảnh nhạy cảm của bản thân đã bị rò rỉ trên web đen, điều đáng nói là hình ảnh đó đến từ camera an ninh của một tiệm photobooth trên phố Bạch Mai, Hà Nội. Theo lời kể nạn nhân, trong phòng mà cô thay đồ có tờ giấy cảnh báo, nhưng bị che khuất bởi đèn studio. Khoảng một tháng sau khi chụp ảnh tại đây, cô phát hiện hình ảnh hôm đó của mình bị một người lạ gửi đến và cô phát hiện hình ảnh ấy đã bị phát tán trên một trang web đen.

Hình ảnh nhạy cảm của cô gái tại photobooth bị phát tán: Ai chịu trách nhiệm?- Ảnh 1.

Ảnh nhạy cảm của nạn nhân khi thay đồ tại tiệm chụp ảnh bị phát tán trên web đen.

Đại diện tiệm cho biết camera được lắp với mục đích “bảo vệ tài sản, an toàn chung”, song thừa nhận thiếu sót trong việc truyền thông và cảnh báo cho khách hàng, khiến nhiều người hiểu nhầm đây là phòng thay đồ. Tiệm cũng cam kết hợp tác điều tra, hỗ trợ nạn nhân và chi trả các chi phí liên quan.

Hình ảnh nhạy cảm của cô gái chụp tại photobooth bị phát tán: Ai chịu trách nhiệm?


Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguồn phát tán hình ảnh. Tuy nhiên, sự việc tại tiệm photobooth Bạch Mai cho thấy khoảng trống trong quy định giám sát thiết bị an ninh tại cơ sở kinh doanh. Phía sau cú sốc của nạn nhân là nỗi bất an của hàng nghìn người trẻ yêu thích photobooth – một trào lưu gắn liền với niềm vui tuổi trẻ. Và vụ việc cũng là kinh nghiệm cho các khách hàng, không chỉ riêng người sử dụng dịch vụ photobooth, mà còn với nhiều loại dịch vụ khác, luôn kiểm tra kỹ lưỡng, quan sát kỹ không gian, tìm hiểu cách vận hành camera, và yêu cầu quyền riêng tư của mình được tôn trọng.



Khám phá thêm chủ đề

rò rỉ hình ảnh photobooth ghi hình trái phép Camera quay lén xâm phạm quyền riêng tư
