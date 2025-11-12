Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiệm mì ăn đêm với cách gọi món lạ nghe vừa sợ, vừa muốn thử
Video Đời sống

Tiệm mì ăn đêm với cách gọi món lạ nghe vừa sợ, vừa muốn thử

Trân Dương - Khánh Ngân
12/11/2025 04:39 GMT+7

Không biển hiệu cầu kỳ, không không gian sang chảnh, một quán mì nhỏ nằm ven đường ở TP.HCM lại đang trở thành 'hiện tượng' trên mạng xã hội. Cái tên lạ vừa hài hước vừa gây tò mò, khiến nhiều bạn trẻ tìm đến thưởng thức.

Những ngày qua, tiệm mì nhỏ này “chiếm sóng” mạng xã hội nhờ phong cách phục vụ độc đáo và cái tên chỉ cần nghe một lần là để lại dấu ấn ngay. Tiệm mì có tên “Trả Thù Đời”.

Tiệm mì ăn đêm với cách gọi món mới lạ tại TP.HCM - Ảnh 1.

Tiệm mì ăn đêm mang cái tên không đụng hàng "Trả thù đời"

Ngay từ cái tên, “Trả Thù Đời” đã khiến nhiều người tò mò và muốn thử ngay. Không chỉ đơn giản là một tiệm mì, nơi đây mang đến trải nghiệm thú vị khi khách hàng được tự tay chọn loại mì, nước sốt và topping để tạo nên tô mì theo đúng khẩu vị của riêng mình.

Điểm khác biệt với các tiệm mì khác là cách gọi món. Thay vì chọn món từ menu truyền thống, khách sẽ nhận một tờ phiếu và những thẻ lựa chọn để tự tay “thiết kế” tô mì theo khẩu vị.

Tuy cách gọi món này không mới ở nước ngoài nhưng lại trở thành điểm nhấn thu hút cho khách hàng cầu toàn “thích chọn cái này, khó ăn cái kia”.

Tiệm mì ăn đêm với cách gọi món mới lạ tại TP.HCM.

Chính nhờ sự độc đáo này đã tạo nên trải nghiệm ăn uống có 1-0-2 cho thực khách tại đây. Vì mỗi tô mì là một phiên bản riêng biệt, không ai giống ai.

Dù chỉ là một quán mì nhỏ, nhưng tiệm mì được đánh giá cao bởi chất lượng món ăn và mức giá hợp lý. Chi tiết mời quý vị theo dõi trong video.

Tin liên quan

Người đàn ông miền Tây suốt 13 năm kiếm tiền nuôi đàn chim trời, coi như con ruột

Người đàn ông miền Tây suốt 13 năm kiếm tiền nuôi đàn chim trời, coi như con ruột

Giữa trung tâm TP.Cần Thơ nhộn nhịp, có một góc nhỏ trên đại lộ Hòa Bình luôn rộn ràng tiếng chim. Suốt hơn 13 năm qua, ông Nguyễn Văn Chương (63 tuổi, ngụ P.Cái Răng, TP.Cần Thơ) lặng lẽ dành phần lớn thu nhập để nuôi hàng trăm con chim trời, khiến người dân trìu mến gọi ông là "ông bụt của đàn chim".

Khám phá thêm chủ đề

tiệm mì Ăn uống TP.HCM Bình Thạnh Ăn đêm món ngon TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận