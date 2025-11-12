Tiệm mì ăn đêm với cách gọi món lạ nghe vừa sợ, vừa muốn thử

Những ngày qua, tiệm mì nhỏ này “chiếm sóng” mạng xã hội nhờ phong cách phục vụ độc đáo và cái tên chỉ cần nghe một lần là để lại dấu ấn ngay. Tiệm mì có tên “Trả Thù Đời”.

Tiệm mì ăn đêm mang cái tên không đụng hàng "Trả thù đời"

Ngay từ cái tên, “Trả Thù Đời” đã khiến nhiều người tò mò và muốn thử ngay. Không chỉ đơn giản là một tiệm mì, nơi đây mang đến trải nghiệm thú vị khi khách hàng được tự tay chọn loại mì, nước sốt và topping để tạo nên tô mì theo đúng khẩu vị của riêng mình.

Điểm khác biệt với các tiệm mì khác là cách gọi món. Thay vì chọn món từ menu truyền thống, khách sẽ nhận một tờ phiếu và những thẻ lựa chọn để tự tay “thiết kế” tô mì theo khẩu vị.

Tuy cách gọi món này không mới ở nước ngoài nhưng lại trở thành điểm nhấn thu hút cho khách hàng cầu toàn “thích chọn cái này, khó ăn cái kia”.

Tiệm mì ăn đêm với cách gọi món mới lạ tại TP.HCM.

Chính nhờ sự độc đáo này đã tạo nên trải nghiệm ăn uống có 1-0-2 cho thực khách tại đây. Vì mỗi tô mì là một phiên bản riêng biệt, không ai giống ai.

Dù chỉ là một quán mì nhỏ, nhưng tiệm mì được đánh giá cao bởi chất lượng món ăn và mức giá hợp lý. Chi tiết mời quý vị theo dõi trong video.