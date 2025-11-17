Thời gian gần đây, câu chuyện về đánh giá sao trên Google được nhiều người quan tâm sau sự việc liên quan đến 1 khách sạn ở Hà Nội bị dân mạng đồng loạt đánh giá 1 sao rồi sau đó được Google gỡ bỏ.

Những đánh giá từ 1 đến 5 sao trên Google Maps cho các nhà hàng, quán ăn giúp thực khách có thể đưa ra ý kiến đóng góp, bày tỏ quan điểm về chất lượng món ăn, dịch vụ. Về phía chủ quán, những đánh giá sao của khách về quán liệu có quan trọng?

Đánh giá sao trên Google: ‘Một sao buồn nhưng giúp nhìn lại mình’





Đối với các cơ sở kinh doanh, đánh giá từ 4 đến 5 sao hay những đánh giá tích cực từ khách hàng được xem như là thước đo uy tín vừa xây dựng hình ảnh cho quán vừa để thu hút lượng khách mới.

Tuy nhiên, khi xuất hiện nhiều đánh giá tiêu cực trên Google Maps không chỉ tạo áp lực lên tâm lý của chủ quán mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và hình ảnh của quán.

Đánh giá tích cực trên Google Maps giúp các quán ăn thu hút lượng khách mới. ẢNH: THÚY AN

Để duy trì việc kinh doanh, các quán ăn không chỉ quan tâm đến chất lượng món ăn, không gian hay cách phục vụ khách tại quán mà còn phụ thuộc rất lớn vào việc tiếp thu ý kiến từ khách hàng.

Mặc dù, Google Maps là kênh đánh giá có sức ảnh hưởng lớn, nhưng các quán ăn vẫn chủ động đa dạng các hình thức thu thập phản hồi từ khách hàng để kịp thời nâng cao chất lượng dịch vụ.

Quán ăn sử dụng mã QR để khách hàng góp ý ẢNH: THÚY AN

Đối với các quán ăn, Google Maps là nơi lý tưởng để nhận những góp ý từ khách hàng. Đồng thời, đây cũng được xem là công cụ hữu ích để thực khách có thể tham khảo trước khi đặt chân đến bất kỳ quán ăn nào.



