Vì con mà sống: Mẹ khuyết tật bán vé số nuôi con vào đại học

Hằng ngày, chị Nguyễn Thị Khớ, 49 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, hiện ngụ tại phường Linh Trung, TP.HCM vẫn miệt mài bất kể nắng mưa, rong ruổi khắp các nẻo đường để bán vé số nuôi con

Chị Khớ rời quê hương Quảng Ngãi vào TP.HCM đồng hành cùng con trên hành trình đại học đến nay đã được 4 năm. Ban đầu đi bán, chị chỉ có thể dựa vào chiếc nạng và bên chân còn lại để di chuyển.

Để con yên tâm học hành, sau giờ đi bán, chị Khớ lại tranh thủ nấu cơm, đợi con gái đi học về cùng ăn uống, chuyện trò. Căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông ấy vẫn ấm áp tình thương và nụ cười, dẫu cuộc sống còn lắm khó khăn, thiếu thốn.