Vì con mà sống: Mẹ khuyết tật bán vé số nuôi con vào đại học
Video Đời sống

Vì con mà sống: Mẹ khuyết tật bán vé số nuôi con vào đại học

Vinh Ken - Nguyên Ân - Thảo Tú
16/11/2025 05:00 GMT+7

Để con gái được theo đuổi ước mơ vào đại học, chị Nguyễn Thị Khớ (49 tuổi) đã rời quê hương Quảng Ngãi vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán vé số nuôi con. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng với người mẹ đơn thân chỉ còn một tay, một chân. Thế nhưng tình mẫu tử đã vượt lên trên tất cả.

Hằng ngày, chị Nguyễn Thị Khớ, 49 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, hiện ngụ tại phường Linh Trung, TP.HCM vẫn miệt mài bất kể nắng mưa, rong ruổi khắp các nẻo đường để bán vé số nuôi con

Vì con mà sống: Mẹ khuyết tật bán vé số nuôi con vào đại học - Ảnh 1.

Ngày ngày, chị Khớ rong ruổi các nẻo đường để bán vé số nuôi con

ẢNH: VINH KEN - NGUYÊN ÂN

Chị Khớ rời quê hương Quảng Ngãi vào TP.HCM đồng hành cùng con trên hành trình đại học đến nay đã được 4 năm. Ban đầu đi bán, chị chỉ có thể dựa vào chiếc nạng và bên chân còn lại để di chuyển.

Vì con mà sống: Mẹ khuyết tật bán vé số nuôi con vào đại học - Ảnh 2.

Chị chỉ dựa vào chiếc nạng và bên chân còn lại để di chuyển

ẢNH: VINH KEN - NGUYÊN ÂN

Để con yên tâm học hành, sau giờ đi bán, chị Khớ lại tranh thủ nấu cơm, đợi con gái đi học về cùng ăn uống, chuyện trò. Căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông ấy vẫn ấm áp tình thương và nụ cười, dẫu cuộc sống còn lắm khó khăn, thiếu thốn.

Vì con mà sống: Mẹ khuyết tật bán vé số nuôi con vào đại học - Ảnh 3.

Dù vậy, cuộc đời của mẹ con chị Khế vẫn đầy ắp tiếng cười

ẢNH: VINH KEN - NGUYÊN ÂN

 

