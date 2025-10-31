Vì con mà sống: Bà cụ lượm ve chai, nuôi chồng tai biến và 5 cháu ăn học, gồng gánh gia đình

Giữa lòng Sài Gòn ồn ào, hối hả vốn chẳng đợi ai, vẫn còn có những phận đời lam lũ. Họ vì con mà sống, ngày ngày lặng lẽ gánh vác cả một gia đình bằng đôi vai gầy guộc.

Vì con mà sống: Bà cụ lượm ve chai, nuôi chồng tai biến và 5 cháu ăn học

Ở độ tuổi 63, cái tuổi đáng lẽ được an hưởng tuổi già thì bà Nguyễn Thị Tư lại rong ruổi khắp các ngõ hẻm, nhặt từng vỏ chai, từng thùng bìa carton, để đổi lấy những đồng bạc lẻ, nuôi năm đứa cháu nội và người chồng bị tai biến.

Hơn 10 năm trôi qua, kể từ ngày vợ chồng của người con trai ly tán, bà Tư bất đắc dĩ trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Một mình bà nuôi chồng bệnh tai biến, và 5 đứa cháu nội còn thơ dại.

Một mình bà Nguyễn Thị Tư nuôi chồng bệnh tai biến, và 5 đứa cháu nội còn thơ dại ẢNH: VINH KEN

Bánh xe ve chai vẫn quay, lặng lẽ giữa lòng Sài Gòn. Vì con mà sống, bà Tư có thể còng lưng vì gánh nặng trên vai, nhưng không thể dập tắt hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho 5 đứa cháu.



