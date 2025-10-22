Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì con mà sống: 10 năm lấy xuồng làm nhà, từng ngày nuôi con teo não
Video Đời sống

Vì con mà sống: 10 năm lấy xuồng làm nhà, từng ngày nuôi con teo não

Nguyên Ân - Thảo Tú
22/10/2025 05:30 GMT+7

Một chiếc xuồng nhỏ dưới chân cầu Bình Triệu vừa là "nhà", vừa là phương tiện kiếm sống của người đàn ông đã ngoài 50, ngày ngày nhặt ve chai trên sông Sài Gòn chăm lo cho đứa con gái nhỏ bị teo não.

Hơn 10 năm lênh đênh trên sông Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Bằng vẫn miệt mài nhặt ve chai, sắt vụn mỗi ngày, dành dụm từng đồng để chữa bệnh cho đứa con gái mắc chứng teo não bẩm sinh. Chiếc xuồng cũ không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là mái nhà duy nhất của cả gia đình giữa lòng thành phố này.

Dù đã 25 tuổi, Kiều Loan, con gái chú, nặng chưa đến 20 cân. Loan không thể nói, chỉ ê a được vài từ đơn giản. Nhưng như thế cũng đã là niềm vui, nguồn sống của chú Bằng.

Vì con mà sống: 10 năm lấy xuống làm nhà trên sông nuôi con teo não - Ảnh 1.

Mỗi ngày, chiếc xuồng nhỏ chở hai cha con xuôi theo sông Sài Gòn, đi khắp các bến sông để nhặt ve chai, sắt vụn. Thu nhập chỉ đủ sống qua ngày, không ít lần thiếu trước hụt sau. Thế nhưng, giữa cảnh mưu sinh chật vật ấy, chú chưa từng từ bỏ việc chữa trị cho con.

Sông Sài Gòn vẫn đều nhịp trôi, chiếc xuồng nhỏ lênh đênh ấy vẫn tràn ngập tình thương và nụ cười, dẫu cho cuộc sống còn nhiều gian nan. Với chú, chỉ cần có Loan, cha con cùng hủ hỉ, đó đã là hạnh phúc. Một hạnh phúc bình dị mà ấm áp giữa nhịp sống hối hả của thành phố này.

Đã 7 lần cận tử vì bệnh tim, anh chủ quán cơm gà vẫn tự đứng bếp gần 20 tiếng/ngày để nuôi con. Bất ngờ hơn, anh còn âm thầm góp thêm phần cơm từ thiện cho người khó khăn khiến ai cũng xúc động.

