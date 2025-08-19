Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Người cha già nhặt ve chai nuôi con bị bệnh thiểu năng

Duy Tân
Duy Tân
19/08/2025 09:23 GMT+7

Ở tuổi 63 nhưng mỗi ngày ông Trần Văn Khiêm (ngụ P.Tân Ngãi, Vĩnh Long) vẫn đi thu gom rác, nhặt ve chai để nuôi con trai út thiểu năng trí tuệ.

Từ 8 giờ sáng đến gần 5 giờ chiều mỗi ngày, ông Khiêm cùng con trai Trần Thế Mỹ, 26 tuổi, bị thiểu năng, rong ruổi khắp các khu dân cư ở P.Thanh Đức, Vĩnh Long (trước đây là P.5, TP.Vĩnh Long) để thu gom rác. Trên chiếc xe ba gác cũ kỹ, ông chất từng bao rác, vỏ lon, bìa carton, chai nhựa… Phía sau ông là bóng dáng lặng lẽ của Mỹ, thân hình to lớn nhưng đầu óc như đứa trẻ lên 5. Công việc nặng nhọc, thời tiết khắc nghiệt, nhưng ông Khiêm không dám nghỉ một ngày. Có hôm mưa lớn, xe nặng trượt bánh, ông lảo đảo, kiệt sức, nhưng vẫn không cho phép mình dừng lại.

Người cha già nhặt ve chai nuôi con bị bệnh thiểu năng- Ảnh 1.

Mỗi ngày, ông Khiêm và anh Mỹ đi thu gom rác sinh hoạt trong các con hẻm

ẢNH: DUY TÂN

Gia đình ông Khiêm sống trong căn nhà lợp tôn đã xuống cấp. Vợ ông sức khỏe yếu và mù chữ nên không làm ra tiền. Con trai lớn Trần Mẫn Tiến (30 tuổi) học hết lớp 11 thì nghỉ, vì đầu óc không lanh lẹ, nay ở nhà. "Khoảng 10 năm trước, tôi tính đi phụ hồ, nhưng không dám để con ở nhà một mình. Thấy người ta làm nghề gom rác, tôi xin làm theo. Ban đầu cũng ngại, vì tuổi mình không còn trẻ; nhưng vì con, tôi bỏ hết, miễn có đồng ra đồng vô là được. Thấy tôi đi, thằng Mỹ cũng đòi theo, có lúc nó cũng biết phụ tôi chút đỉnh", ông Khiêm kể.

Thu nhập từ việc gom rác của cha con ông Khiêm chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, cộng thêm vài trăm ngàn đồng từ tiền bán ve chai nhặt được. Số tiền ít ỏi đó phải chi cho cơm nước, thuốc men... Cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng ông Khiêm chưa một lời than vãn. Với ông, được ở gần bên con, thấy con ăn no, mạnh khỏe là niềm an ủi lớn nhất.

Người cha già nhặt ve chai nuôi con bị bệnh thiểu năng- Ảnh 2.

Tuổi cao sức yếu nhưng mỗi ngày ông Khiêm vẫn đi thu gom rác, nhặt ve chai để nuôi con

ẢNH: DUY TÂN

Tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe ngày một yếu, nỗi lo lớn nhất của ông Khiêm không phải cơm áo gạo tiền mà là một ngày nào đó ông không còn đủ sức đứng vững thì đứa con khờ dại sẽ sống ra sao. "Tôi không biết ngày mai ra sao, chỉ biết hôm nay còn khỏe thì còn làm. Tôi sợ nhất khi mình nằm xuống, thằng Mỹ không biết nương tựa vào ai. Thằng Mỹ giao tiếp khó khăn, giờ nó ăn cũng phải nhắc, đi cũng phải dắt. Tôi ráng được ngày nào hay ngày đó", ông nói mà giọng nghẹn lại.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản : 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Trần Văn Khiêm; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Lá lành đùm lá rách: Người mẹ 4 con bị tai nạn thương tâm

Lá lành đùm lá rách: Người mẹ 4 con bị tai nạn thương tâm

Trên đường đi làm về, chị Liễu không may bị tai nạn giao thông. Ban đầu, chị được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Gia đình cứ nghĩ là bị nhẹ nhưng bác sĩ cho biết tình trạng của chị nặng nên nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Lá lành đùm lá rách: Nữ sinh ước có tiền chữa bệnh cho cha

Lá lành đùm lá rách: Người phụ hồ bị điện giật phải cắt cụt cả hai tay

Khám phá thêm chủ đề

nhặt ve chai Vĩnh Long gom rác Cơm áo gạo tiền Cha già thiểu năng trí tuệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận