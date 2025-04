Lá lành đùm lá rách: Người phụ hồ bị điện giật phải cắt cụt cả hai tay

Đó là tình cảnh của anh Huỳnh Duy Linh, 32 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, H.Chợ Mới, An Giang. Vợ anh Linh, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết cách nay hơn một tháng, do chạy xe ôm ở quê ế ẩm, anh Linh xin làm phụ hồ cho một công trình xây dựng tại xã Tân An, TX.Tân Châu, An Giang, cách nơi anh ở hơn 50 km. Thế nhưng trong lúc vận chuyển một thanh sắt từ tầng dưới lên tầng trên để đổ bê tông, chẳng may thanh sắt chạm vào nguồn điện rất mạnh gần công trình nên anh Linh bị điện giật gây bỏng nặng toàn thân. Mọi người cấp tốc đưa anh Linh vào cơ sở y tế địa phương cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Do bỏng quá nặng, bệnh viện phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật cắt lọc phần da thịt bị hoại tử, thậm chí phải cắt cụt hai tay, kết hợp điều trị bỏng nhiều nơi trên cơ thể để duy trì sự sống cho anh.

Chị Thúy chăm sóc anh Linh tại Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh: MAI ANH

Tìm hiểu được biết, vợ chồng anh Linh có hai con, một cháu 6 tuổi, một cháu 4 tuổi, nhưng cả hai chưa được đi học mẫu giáo. Do cuộc sống khó khăn, sau dịch Covid-19, chị Thúy đi giúp việc nhà cho một gia đình tại Q.Bình Tân, TP.HCM, còn anh Linh ở lại quê vừa chạy xe ôm vừa làm phụ hồ, giao các con cho bà nội hơn 60 tuổi chăm sóc. "Vợ chồng tôi rất vất vả, nay ảnh gặp nạn không biết có qua nổi không, tiền bạc lại không có. Khi anh Linh gặp nạn, nhờ chính quyền địa phương và bà con xóm làng, những người tốt bụng thương tình mỗi người góp chút ít, thêm phần vay mượn được hơn 70 triệu đồng để lo cho ảnh, nay hết sạch rồi", chị Thúy nghẹn ngào nói.

Từ ngày anh Linh bị nạn, chị Thúy phải bỏ việc để chăm sóc chồng, cuộc sống càng bế tắc. "Hơn một tháng qua, việc ăn uống hằng ngày và một số chi dụng khác, vợ chồng tôi nhờ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện và một số bà con tốt bụng tại thành phố hỗ trợ nên cũng đỡ được phần nào. Nhưng trong những ngày tháng tới, cuộc sống gia đình thật sự không biết sẽ ra sao, khi anh Linh là trụ cột đã nằm một chỗ, hai con còn nhỏ dại quá. Rất mong bạn đọc Báo Thanh Niên thấu hiểu và thương tình dang tay giúp đỡ, để tôi có cơ may vượt qua ngặt nghèo, chăm lo cho chồng và hai con nhỏ", chị Thúy nói.