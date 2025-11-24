Bí thư Khánh Hòa thị sát giá cả, yêu cầu bình ổn thị trường vùng lũ

Sáng 24.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trực tiếp kiểm tra tình hình giá cả một số mặt hàng tại chợ đầu mối trên địa bàn Nha Trang.

Tại các chợ, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã thăm hỏi, động viên các tiểu thương khắc phục khó khăn, lên phương án sớm nhập hàng đa dạng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.

Đồng thời, ông Nghiêm Xuân Thành đã khảo sát giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân như rau củ quả, thịt, cá, đồ khô...

Ông Nghiêm Xuân Thành (phải) kiểm tra tình hình giá cả một số mặt hàng tại các chợ đầu mối trên địa bàn Nha Trang ẢNH: V.N

Kết quả khảo sát, nhiều mặt hàng thực phẩm tăng khá cao so với thời điểm trước mưa lũ, ông Thành đề nghị Sở Công thương cần có giải pháp đảm bảo nguồn cung, khẩn trương liên hệ với các vùng, các địa phương không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để tăng nguồn cung, nhất là rau xanh, củ quả, trứng gà, thịt…

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng găm hàng, tăng giá; Ban Quản lý các chợ hàng ngày khảo sát giá, tuyên truyền, vận động các tiểu thương chia sẻ khó khăn với người dân, phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách".

Xem nhanh 12h ngày 24.11: Ngổn ngang hậu quả mưa lũ lịch sử miền Trung | Nguy cơ bão số 15 trên Biển Đông

Ông Nghiêm Xuân Thành yêu cầu Sở Công thương Khánh Hòa phối hợp các địa phương lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tình trạng trục lợi, bán hàng cao hơn giá niêm yết.

Ông cũng chỉ đạo khẩn trương trích một phần kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa lũ để mở các gian hàng bình ổn giá tại các chợ, trung tâm vùng lũ, bảo đảm đời sống cho người dân, đồng thời giao Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ phụ trách việc bán hàng.