Bí thư Khánh Hòa thị sát giá cả, yêu cầu bình ổn thị trường vùng lũ

Sáng 24.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trực tiếp kiểm tra tình hình giá cả một số mặt hàng tại chợ đầu mối trên địa bàn Nha Trang.
Tại các chợ, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã thăm hỏi, động viên các tiểu thương khắc phục khó khăn, lên phương án sớm nhập hàng đa dạng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.
Đồng thời, ông Nghiêm Xuân Thành đã khảo sát giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân như rau củ quả, thịt, cá, đồ khô...
Kết quả khảo sát, nhiều mặt hàng thực phẩm tăng khá cao so với thời điểm trước mưa lũ, ông Thành đề nghị Sở Công thương cần có giải pháp đảm bảo nguồn cung, khẩn trương liên hệ với các vùng, các địa phương không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để tăng nguồn cung, nhất là rau xanh, củ quả, trứng gà, thịt…
Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng găm hàng, tăng giá; Ban Quản lý các chợ hàng ngày khảo sát giá, tuyên truyền, vận động các tiểu thương chia sẻ khó khăn với người dân, phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách".
Xem nhanh 12h ngày 24.11: Ngổn ngang hậu quả mưa lũ lịch sử miền Trung | Nguy cơ bão số 15 trên Biển Đông
Ông Nghiêm Xuân Thành yêu cầu Sở Công thương Khánh Hòa phối hợp các địa phương lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tình trạng trục lợi, bán hàng cao hơn giá niêm yết.
Ông cũng chỉ đạo khẩn trương trích một phần kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa lũ để mở các gian hàng bình ổn giá tại các chợ, trung tâm vùng lũ, bảo đảm đời sống cho người dân, đồng thời giao Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ phụ trách việc bán hàng.
Khánh Hòa là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử nửa cuối tháng 11.2025.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cập nhật đến hết ngày 23.11, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 91 người chết (Quảng Trị 1 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 15 người, Lâm Đồng 5 người); 11 người mất tích (Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 1 người).
Mưa lũ làm 1.154 nhà bị hư hỏng và hơn 200.000 nhà bị ngập lụt (Gia Lai 19.200 nhà, Đắk Lắk 150.000 nhà, Khánh Hòa 30.655 nhà; Lâm Đồng 1.137 nhà). Đến chiều cùng ngày, Đắk Lắk còn 2 xã; tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, đường giao thông… với tổng ước tính về kinh tế khoảng 13.078 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng).
