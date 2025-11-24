Ngày 24.11, có mặt tại đèo Prenn cửa ngõ vào Đà Lạt, phóng viên Thanh Niên ghi nhận các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng Công ty CP xây dựng Đèo Cả - Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng đèo Prenn Đà Lạt) đang khảo sát, đánh giá các vị trí sạt trượt mới xuất hiện trên tuyến đèo này.

Bờ ta luy đèo Prenn có nguy cơ sạt lở rất cao nếu trời tiếp tục mưa kéo dài ẢNH: LÂM VIÊN

Đèo Prenn Đà Lạt sau hơn 1 năm nâng cấp bị sụt lún nghiêm trọng

Trong khi hàng loạt điểm sạt trượt, rạn nứt làn đường mặt đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng) còn chưa được khắc phục xong, chiều 23.11, trên tuyến đèo này lại xuất hiện vị trí sạt trượt mới rất nguy hiểm.

Sáng 24.11, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng đèo Prenn Đà Lạt là Công ty CP xây dựng Đèo Cả - Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã khảo sát, đánh giá tổng thể mức độ tác động của vị trí sạt trượt mới xuất hiện trên tuyến đèo này.

Ta luy dương bị xé có nguy cơ sạt lở cao

Đoạn đèo Prenn Km225+700, cách cổng khu du lịch thác Datanla khoảng 500 m phía bờ ta luy dương xuất hiện mảng ta tuy bê tông bị xé dọc, có nguy cơ bị đẩy phăng xuống mặt đường.

Mảng ta luy bê tông bị xé dọc, có nguy cơ bị đẩy phăng xuống mặt đường ẢNH: LÂM VIÊN

Ngay dưới mảng ta luy bê tông bị xé mặt đường sụt lún nguy hiểm ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đây, mương thoát nước, nền đường sát bờ ta luy dương bị nứt, sụt lún nghiêm trọng kéo dài khoảng 30 m, đe dọa an toàn giao thông. Nếu không xử lý kịp thời, khi trời mưa vị trí này có nguy cơ sạt trượt đất, cây cối rất cao.

Dựng hàng rào tôn che chắn phần đường đèo Prenn bị sụt lún ẢNH: LÂM VIÊN

Cách đó không xa, giữa đường đèo Prenn, đơn vị chức năng cho dựng hàng rào bằng sắt và tôn kéo dài hàng chục mét. Tại đây nửa phần đường phía ta luy âm bị nứt và sụt lún kéo dài. Trên mặt đường có vết cắt phần mặt đường sụt lún để sửa chữa.

Nhiều vị trí đèo Prenn bị sụt lún

Tiếp tục xuống đèo Prenn, gần vị trí Km224+600 đến 224+700, đơn vị chức năng đang dùng xe cơ giới đóng ván thép gia cố phần đường bị sạt lở theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Gia cố đèo Prenn sạt lở, vị trí Km224+600 đến Km224+700, ẢNH: LÂM VIÊN

Hàng chục ván thép được đóng xuống để gia cố vị trí sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Mục đích để sớm cho các loại phương tiện lưu thông qua đèo Prenn để giảm áp lực lưu thông bên đèo Sacom - hồ Tuyền Lâm và đèo Tà Nung - ĐT725 sau khi đèo Mimosa - QL20 bị sạt lở xé toạc không thể lưu thông.

Trước đó, tại vị trí Km224+600 đến Km224+700, ngày 17.11, cơ quan chức năng phát hiện một phần ta luy âm bị sạt lở, trên mặt đường có nhiều vết nứt kéo dài khoảng 80 m ăn sâu vào 1/2 mặt đường. Ngày 18.11 để bảo đảm an toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cấm lưu thông qua đèo Prenn đoạn sạt lở này.

Dọc đèo Prenn xuất hiện nhiều vị trí sụt lún, sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng ẢNH: LÂM VIÊN

Dừng hàng rào che chắn các đoạn đường sụt lún trên đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài vị trí sạt lở nghiêm trọng đang gia cố này, dọc tuyến đèo Prenn Đà Lạt còn xuất hiện hàng loạt điểm sụt lún, nứt mặt đường.

Quan sát của PV Thanh Niên, những đoạn sụt lún là phần mặt đường mới được mở rộng hơn 1 năm trước, hầu hết những điểm sụt lún nằm phía ta luy âm tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Tại các vị trí sụt lún đơn vị chức năng đã cưa cắt mặt đường, dùng tôn che chắn để sửa chữa. Gần đó, xe tải chở nhiều thanh ván thép tập kết bên lề đường.

Xói lở khu vực trụ cầu Datanla ẢNH: LÂM VIÊN

Sau đợt mưa kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn, đồng thời cũng làm xói lở vị trí 2 trụ chân cầu Datanla (cầu cải tuyến), gần vị trí đèo Prenn sạt lở đang được gia cố.