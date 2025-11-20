Cấm xe tải trên 3,5 tấn qua đèo Tà Nung, người Đà Lạt chen nhau mua xăng

Tối 20.11, phóng viên Thanh Niên ghi nhận tại các cây xăng ở các phường trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) nhộn nhịp xe cộ đến đổ xăng, vì có thông tin cấm ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua tuyến đèo Tà Nung, các cây xăng cạn kiệt nguồn cung.

Các cây xăng ở Đà Lạt "thất thủ"

Đêm 20.11 các cây xăng ở các phường trung tâm Đà Lạt nhộn nhịp xe cộ đến mua xăng ẢNH: LÂM VIÊN

Qua tìm hiểu, sau khi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo từ 14 giờ ngày 20.11 tạm cấm ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua tuyến đèo Tà Nung- ĐT 725 thì Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng có văn bản gởi UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Sở Công thương và Sở Xây dựng báo cáo nguồn cung xăng dầu đang cạn kiệt. Nếu cấm xe tải trên 3,5 tấn qua đèo Tà Nung sẽ đứt gãy nguồn cung vì xe chở xăng dầu không thể vào các phường trung tâm TP.Đà Lạt cũ. Trước đó, các đèo D'Ran - QL20, đèo Prenn, đèo Mimosa - QL20 bị sạt lở, cấm các phương tiện lưu thông.

Xe máy xếp hàng để đổ xăng đếm 20.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Petrolimex Lâm Đồng, các cây xăng trên địa bàn lượng dầu tồn kho chỉ bán được 2 đến 3 ngày là hết, thậm chí có cửa hàng chỉ xuất bán 1 ngày nữa là hết.

Chen nhau đổ xăng ở Đà Lạt đêm 20.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Các cây xăng nhộn nhịp người mua ẢNH: LÂM VIÊN

Chiều cùng ngày một cán bộ Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cũng cho rằng nếu cấm hẳn xe tải trên 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển tiêu thụ rau hoa Đà Lạt.

Không chỉ xăng dầu, tại các cửa hàng bán gạo ở Đà Lạt cũng nhộn nhịp người mua kẻ bán vì người tiêu dùng lo sợ cấm xe tải 3,5 tấn trở lên qua đèo Tà Nung thì nguồn lương thực cũng thiếu hụt.

Bỏ lệnh cấm xe tải trên 3,5 tấn qua đèo Tà Nung

Tối 20.11, Báo Thanh Niên nhận được Thông báo số 422/TB-SXD của Sở Xây dựng Lâm Đồng với nội dung "Đối với các ô tô tải có trọng tải 3,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 30 chỗ trở lên hạn chế lưu thông qua đoạn tuyến đèo Tà Nung vào ban đêm và khi có mưa lớn; đồng thời trong quá trình lưu thông chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra".

Thông báo số 422 này thay thế cho Thông báo số 418/TB-SXD ngày 20.11.2025 về việc cấm các phương tiện ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua đèo.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi cấm lưu thông qua đèo D'Ran- QL20, Prenn, Mimosa -QL20, người dân và du khách từ Đà Lạt muốn đi sân bay Liên Khương hoặc xã D'Ran có thể di chuyển theo 2 hướng. Hướng 1 từ Đà Lạt chạy xuống đèo Prenn tới đầu Khu du lịch thác Datala rẽ phải vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, theo đèo Sacom xuống cao tốc Liên Khương – Prenn. Hướng 2 hoặc từ làng hoa Vạn Thành xuống đèo Tà Nung -ĐT725 đến Ngã ba cửa rừng rẽ trái vào QL27 đi ra vòng xoay Liên Khương QL20.