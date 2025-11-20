Lâm Đồng: Cấm xe tải trên 3,5 tấn qua đèo Tà Nung để phòng sạt lở

Đầu giờ chiều 20.11, ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành thông báo tạm cấm các phương tiện ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua tuyến đèo Tà Nung - ĐT 725 (P.Cam Ly - Đà Lạt) để phòng sạt lở.

Từ 14 giờ ngày 20.11 tỉnh Lâm Đồng tạm cấm ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung ẢNH: LÂM VIÊN

Vị trí tạm cấm đường đối với xe tải trên 3,5 tấn là đoạn Km0+00 đến Km8+000 trên tuyến ĐT.725, mốc thời gian từ 14 giờ ngày 20.11 đến 24 giờ ngày 23.11.

Theo ông Thắng, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, từ ngày 16 - 19.11, các tuyến đường cửa ngõ vào Đà Lạt bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Đến nay đã cấm các phương tiện lưu thông qua đèo D'Ran - QL20, Prenn, Mimosa - QL20.

Một vị trí sạt lở trên đèo Tà Nung vừa được cơ quan chức năng phát hiện trưa 20.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo ông Thắng, dự báo, mưa lớn vẫn còn kéo dài đến ngày 23.11, nguy cơ sạt trượt dọc các tuyến đường tiếp tục tăng cao. Do đó, cần thiết tạm cấm xe tải trên 3,5 tấn qua đèo Tà Nung nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế rủi ro tại những đoạn đường có nguy cơ mất ổn định.

Đầu đèo Tà Nung - ĐT 725 ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi cấm lưu thông qua đèo D'Ran - QL20, đèo Prenn, đèo Mimosa - QL20, người dân và du khách từ Đà Lạt muốn đi sân bay Liên Khương hoặc xã D'Ran có thể di chuyển theo 2 hướng. Hướng 1 từ Đà Lạt chạy xuống đèo Prenn tới đầu khu du lịch thác Datala rẽ phải vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, theo đèo Sacom xuống cao tốc Liên Khương – Prenn. Hướng 2 hoặc từ làng hoa Vạn Thành xuống đèo Tà Nung - ĐT725 đến Ngã ba cửa rừng rẽ trái vào QL27 đi ra vòng xoay Liên Khương QL20.

Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị các đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành nghiêm quy định để bảo đảm an toàn.