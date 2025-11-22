Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông xe đèo Prenn 'sớm nhất có thể'

Lâm Viên
Lâm Viên
22/11/2025 22:10 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đang huy động phương tiện máy móc khẩn trương gia cố vị trí sạt lở đèo Prenn để có thể cho lưu thông một nửa đường, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên đèo Prenn

Tối 22.11, ông Nguyễn Thanh Chương, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị đang huy động phương tiện, máy móc khẩn trương gia cố vị trí sạt lở đèo Prenn để cho lưu thông một nửa mặt đường trong vài ngày tới, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Sạt lở đèo Prenn gây khó khăn cho giao thông nhưng sẽ sớm được khắc phục - Ảnh 1.

Đóng ván thép gia cố đoạn đèo Prenn sạt lở

ẢNH; LÂM VIÊN

Theo đó, trong vài ngày qua, tranh thủ thời tiết ít mưa, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng huy động phương tiện, máy móc gia cố khẩn cấp đoạn sạt lở đèo Prenn từ Km 224+600 đến Km 224+700 trên QL20. Cụ thể đóng cọc cừ, ván thép ở tim đường để gia cố nền đường, ngăn nứt mở rộng. Bên cạnh đó có giải pháp thoát nước mặt nước ngầm, gia cố kết cấu yếu tại vị trí nứt lún.

Tiếp đó, sẽ rào chắn tôn, cho xe cộ lưu thông nửa mặt đường luân phiên trên phần mặt đường bảo đảm an toàn nhằm duy trì tuyến giao thông huyết mạch từ cao tốc Liên Khương - Prenn vào trung tâm Đà Lạt và ngược lại. Mặt khác, giảm tải cho tuyến đèo Sacom hồ Tuyền Lâm và đèo Tà Nung - ĐT725.

Sạt lở đèo Prenn gây khó khăn cho giao thông nhưng sẽ sớm được khắc phục - Ảnh 2.

Tranh thủ trời không mưa, lực lượng thi công ban đêm gia cố đoạn sạt lở đèo Prenn từ Km 224+600 đến Km 224+700, QL20

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Chương cho biết thêm, hôm nay (22.11), lực lượng thi công đến 21 giờ mới nghỉ, ngày mai tiếp tục làm sớm để cố gắng thông xe đèo Prenn sớm nhất có thể.

Được biết, việc sửa chữa sạt lở đèo Prenn từ Km 224+600 đến Km 224+700, QL20 đang được các cơ quan chức năng và liên danh nhà thầu Đèo Cả bàn bạc lên phương án để thực hiện trong thời gian tới.

Sạt lở đèo Prenn gây khó khăn cho giao thông nhưng sẽ sớm được khắc phục - Ảnh 3.

Đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng ngày 17.11

ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở khắp các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) với các tỉnh

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.11, sau những trận mưa lớn kéo dài, đèo Prenn từ Km 224+600 đến Km 224+700, QL20 bị sạt lở phía ta luy âm, có vết nứt lún mặt đường kéo dài khoảng 80 m. Ngày 18.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo Prenn, yêu cầu các phương tiện lưu thông chuyển qua đèo Mimosa để phòng tránh nguy hiểm.

Thế nhưng ngày 18.11, cơ quan chức năng lại phát hiện trên đèo Mimosa tại Km 223+240 xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 20 m, sâu từ 1 - 2 m, uy hiếp an toàn giao thông. Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấm xe tải có tổng tải trọng từ 15 tấn trở lên lưu thông qua đèo Mimosa.

Sạt lở đèo Prenn gây khó khăn cho giao thông nhưng sẽ sớm được khắc phục - Ảnh 4.

Đèo Mimosa tại Km 226+700 QL.20, mặt đường bị xé toạc xe cộ không thể lưu thông từ đêm 19.11

ẢNH: LÂM VIÊN

Trong khi đang gia cố điểm sạt lở thì nửa đêm 19.11, khu vực giữa đèo Mimosa tại Km 226+700 trên QL20, mặt đường sạt lở nghiêm trọng phía ta luy âm kéo dài hơn 70 m sâu hơn 30 m xé toạc mặt đường, xe cộ không thể lưu thông.

Từ ngày 20.11, các phương tiện lưu thông từ cao tốc Liên Khương - Prenn muốn vào trung tâm Đà Lạt phải đi theo đèo Sacom vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm hoặc từ vòng xoay Liên Khương QL20 rẽ qua QL27 tới Ngã ba cửa rừng rẽ phải vào ĐT725, lên đèo Tà Nung để vào trung tâm Đà Lạt.

Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng, Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp

Do mưa bão, trong 25 ngày qua, các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) với các tỉnh lân cận đều xảy ra sạt lở như đèo D'Ran - QL20, đèo Gia Bắc - QL28, đèo Đại Ninh - QL28B, đèo Khánh Lê - QL27C, đèo Prenn, đèo Mimosa.

Tin liên quan

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng

Cận cảnh sạt lở đèo Prenn sau gần 1 năm bàn giao đưa vào sử dụng

Đèo Prenn - cửa ngõ vào Đà Lạt - được chính thức bàn giao đưa vào sử dụng gần 1 năm qua. Sau đợt mưa kéo dài, đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700, tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo này.

Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê xuất hiện thêm 7 điểm sạt lở nghiêm trọng

Tuyến Đà Lạt - Nha Trang lưu thông thế nào khi cấm đèo Prenn, đèo Khánh Lê?

Khám phá thêm chủ đề

Đèo Prenn cao tốc Liên Khương - Prenn mưa bão Đèo Mimosa đèo Tà Nung Lâm Đồng Sạt lở đèo Khánh Lê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận