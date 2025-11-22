Khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên đèo Prenn

Tối 22.11, ông Nguyễn Thanh Chương, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị đang huy động phương tiện, máy móc khẩn trương gia cố vị trí sạt lở đèo Prenn để cho lưu thông một nửa mặt đường trong vài ngày tới, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Đóng ván thép gia cố đoạn đèo Prenn sạt lở ẢNH; LÂM VIÊN

Theo đó, trong vài ngày qua, tranh thủ thời tiết ít mưa, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng huy động phương tiện, máy móc gia cố khẩn cấp đoạn sạt lở đèo Prenn từ Km 224+600 đến Km 224+700 trên QL20. Cụ thể đóng cọc cừ, ván thép ở tim đường để gia cố nền đường, ngăn nứt mở rộng. Bên cạnh đó có giải pháp thoát nước mặt nước ngầm, gia cố kết cấu yếu tại vị trí nứt lún.

Tiếp đó, sẽ rào chắn tôn, cho xe cộ lưu thông nửa mặt đường luân phiên trên phần mặt đường bảo đảm an toàn nhằm duy trì tuyến giao thông huyết mạch từ cao tốc Liên Khương - Prenn vào trung tâm Đà Lạt và ngược lại. Mặt khác, giảm tải cho tuyến đèo Sacom hồ Tuyền Lâm và đèo Tà Nung - ĐT725.

Tranh thủ trời không mưa, lực lượng thi công ban đêm gia cố đoạn sạt lở đèo Prenn từ Km 224+600 đến Km 224+700, QL20 ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Chương cho biết thêm, hôm nay (22.11), lực lượng thi công đến 21 giờ mới nghỉ, ngày mai tiếp tục làm sớm để cố gắng thông xe đèo Prenn sớm nhất có thể.

Được biết, việc sửa chữa sạt lở đèo Prenn từ Km 224+600 đến Km 224+700, QL20 đang được các cơ quan chức năng và liên danh nhà thầu Đèo Cả bàn bạc lên phương án để thực hiện trong thời gian tới.

Đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng ngày 17.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Sạt lở khắp các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) với các tỉnh

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.11, sau những trận mưa lớn kéo dài, đèo Prenn từ Km 224+600 đến Km 224+700, QL20 bị sạt lở phía ta luy âm, có vết nứt lún mặt đường kéo dài khoảng 80 m. Ngày 18.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo Prenn, yêu cầu các phương tiện lưu thông chuyển qua đèo Mimosa để phòng tránh nguy hiểm.

Thế nhưng ngày 18.11, cơ quan chức năng lại phát hiện trên đèo Mimosa tại Km 223+240 xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 20 m, sâu từ 1 - 2 m, uy hiếp an toàn giao thông. Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấm xe tải có tổng tải trọng từ 15 tấn trở lên lưu thông qua đèo Mimosa.

Đèo Mimosa tại Km 226+700 QL.20, mặt đường bị xé toạc xe cộ không thể lưu thông từ đêm 19.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Trong khi đang gia cố điểm sạt lở thì nửa đêm 19.11, khu vực giữa đèo Mimosa tại Km 226+700 trên QL20, mặt đường sạt lở nghiêm trọng phía ta luy âm kéo dài hơn 70 m sâu hơn 30 m xé toạc mặt đường, xe cộ không thể lưu thông.

Từ ngày 20.11, các phương tiện lưu thông từ cao tốc Liên Khương - Prenn muốn vào trung tâm Đà Lạt phải đi theo đèo Sacom vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm hoặc từ vòng xoay Liên Khương QL20 rẽ qua QL27 tới Ngã ba cửa rừng rẽ phải vào ĐT725, lên đèo Tà Nung để vào trung tâm Đà Lạt.

Đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng, Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp

Do mưa bão, trong 25 ngày qua, các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP.Đà Lạt (cũ) với các tỉnh lân cận đều xảy ra sạt lở như đèo D'Ran - QL20, đèo Gia Bắc - QL28, đèo Đại Ninh - QL28B, đèo Khánh Lê - QL27C, đèo Prenn, đèo Mimosa.