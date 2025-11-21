Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Hết cấm xe trên 3,5 tấn qua đèo Tà Nung, các cây xăng trở lại bình thường

Lâm Viên
Lâm Viên
21/11/2025 22:32 GMT+7

Sau khi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng hết cấm xe trên 3,5 tấn qua đèo Tà Nung, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng cam kết đảm bảo cung ứng đầy đủ xăng dầu, các cây xăng ở Đà Lạt hoạt động bình thường.

Ngày 21.11, các xe chở xăng dầu đã vượt đèo Tà Nung để cung ứng cho các cửa hàng xăng dầu tại các phường trung tâm Đà Lạt. Đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng cho biết đơn vị cam kết đảm bảo nguồn xăng dầu ổn định, đầy đủ trên toàn địa bàn tỉnh.

Hết cấm xe trên 3,5 tấn qua đèo Tà Nung, các cây xăng trở lại bình thường - Ảnh 1.

Xe chở xăng dầu có mặt tại cửa hàng xăng dầu số 2, đường Phạm Ngũ Lão, P.Xuân Hương - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng khẳng định hệ thống cung ứng vẫn ổn định; các cửa hàng trong hệ thống Petrolimex trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường, phục vụ liên tục và không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn hàng.

Các xe bồn và phương tiện vận chuyển của công ty đã và đang tiếp nhận, đưa hàng về các cửa hàng trên toàn tỉnh nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Petrolimex Lâm Đồng khuyến nghị người dân không mua tích trữ xăng dầu vượt nhu cầu thực tế để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn tại các cửa hàng xăng dầu.

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, sau khi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản thông báo không cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung, đến trưa 21.11, các xe chở xăng dầu đã xuất hiện tại nhiều cửa hàng Petrolimex ở các phường trung tâm Đà Lạt.

Hết cấm xe trên 3,5 tấn qua đèo Tà Nung, các cây xăng trở lại bình thường - Ảnh 2.

Trước đó, xảy ra cảnh chen nhau mua xăng ở Đà Lạt (đêm 20.11)

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều tối 20.11, các cây xăng tại trung tâm Đà Lạt trở nên nhộn nhịp bất thường. Nhiều người mang can xếp hàng mua xăng dự trữ do xuất hiện thông tin xe tải trên 3,5 tấn bị cấm qua đèo Tà Nung, dẫn đến lo ngại cây xăng cạn nguồn cung.

Sau một đêm “náo loạn”, đến trưa 21.11, các cây xăng hoạt động bình thường trở lại và không còn cảnh người dân chen nhau chờ đổ xăng.

