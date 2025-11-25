Số người chết do mưa lũ ở Khánh Hòa tăng lên 22 người

Theo báo cáo ngày 25.11, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 22 người chết, tăng 6 người so với báo cáo trước đó; số người bị thương không thay đổi. Về nhà ở, có 105 căn sập hoàn toàn và 909 căn bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.

Nhiều khu vực ở Khánh Hòa ngập sâu trong mưa lũ ẢNH: H.L

Hệ thống thủy lợi, đê điều bị hư hỏng ước tính 1.730 tỉ đồng; trong đó nhiều công trình quan trọng như hồ Nước Ngọt, tuyến đê bờ bắc sông Dinh Phan Rang và các tuyến kè Phú Thọ, Sông Quao, Sông Cái Phan Rang, sông Tô Hạp… bị sạt lở nặng, với tổng chiều dài khoảng 30 km. Các tuyến mương nội đồng bị gãy đổ 106 km.

Lĩnh vực giao thông ghi nhận thiệt hại lớn nhất với khoảng 381 km đường bị sạt lở, hư hỏng; bao gồm 72 km quốc lộ, 85 km tỉnh lộ và 214 km đường liên xã, giao thông nông thôn. Ba cầu treo qua khu dân cư bị đứt cáp, sụt lún mố cầu; hơn 40 cống tràn bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính 1.970 tỉ đồng.

Nhiều tuyến giao thông tại Khánh Hòa ách tắc do mưa lũ gây ra ẢNH: V.C

Ngành giáo dục thiệt hại khoảng 80 tỉ đồng; y tế 170 tỉ đồng. Lĩnh vực công thương ghi nhận 191,5 tỉ đồng thiệt hại, trong đó có 488 trạm BTS của VNPT, Viettel và MobiFone tại Khánh Vĩnh, Bác Ái, Diên Khánh, Tây Nha Trang, Ninh Hòa bị mất liên lạc, nhiều tuyến cáp quang bị đứt.

Các thiệt hại khác tại Khánh Hòa ước tính khoảng 769 tỉ đồng, bao gồm hư hỏng máy móc, nhà xưởng, hàng hóa của Công ty Yến sào Khánh Hòa và hơn 18 km đường ống cấp nước sạch bị cuốn trôi. Toàn tỉnh có 16.321 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị thiệt hại, tăng 367 ha so với báo cáo trước...

