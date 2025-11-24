Khánh Hòa đề nghị quân đội hỗ trợ nổ mìn phá đá sớm thông đèo Khánh Lê

Theo Công văn 7598 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền ký, nêu rõ: Từ ngày 15.11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập nước mặt đường tại nhiều đoạn tuyến. Nhiều vị trí trên tỉnh lộ và quốc lộ, nhất là đèo Khánh Lê xảy ra sạt lở mái taluy, đất đá tràn xuống đường, lấp mương thoát nước và làm hư hỏng hộ lan.

Hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa ẢNH: HL

Tại đèo Khánh Lê, tình trạng sạt lở mái taluy dương diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Trong phạm vi từ Km28+800 đến Km55+100 đoạn qua đèo, nhiều điểm sạt lở lớn làm đứt gãy, chia cắt tuyến đường thành nhiều đoạn nhỏ.

Khối lượng đất đá rất lớn, trong đó có nhiều tảng đá khối lớn chắn ngang mặt đường, vượt quá khả năng xử lý bằng máy móc thông thường và cần áp dụng biện pháp nổ mìn.

Để đẩy nhanh tiến độ thu dọn đất đá, sớm khôi phục giao thông, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng, thiết bị và tổ chức nổ mìn phá đá tại các vị trí sạt lở trên quốc lộ 27C.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị quân đội quan tâm phối hợp, nhằm sớm đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, mưa lớn kéo dài khiến đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) qua Khánh Hòa sạt lở nghiêm trọng, liên tục và nhiều điểm.

Đến nay, dù Sở Xây dựng Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhưng chưa thể thông tuyến trở lại khiến tuyến đèo huyết mạch nối Nha Trang - Đà Lạt tắc nghẽn gần 10 ngày qua.

Vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê cũng khiến 6 người chết do đất đá rơi trúng một xe khách khi qua đèo.