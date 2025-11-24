Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa đề nghị quân đội hỗ trợ nổ mìn phá đá sớm thông đèo Khánh Lê

Hiền Lương
Hiền Lương
24/11/2025 19:12 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi Quân khu 5, Bộ Quốc phòng đề nghị hỗ trợ lực lượng, thiết bị và tổ chức nổ mìn phá đá tại các vị trí sạt lở trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C).

Theo Công văn 7598 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền ký, nêu rõ: Từ ngày 15.11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập nước mặt đường tại nhiều đoạn tuyến. Nhiều vị trí trên tỉnh lộ và quốc lộ, nhất là đèo Khánh Lê xảy ra sạt lở mái taluy, đất đá tràn xuống đường, lấp mương thoát nước và làm hư hỏng hộ lan.

Khánh Hòa đề nghị quân đội hỗ trợ nổ mìn phá đá sớm thông đèo Khánh Lê- Ảnh 1.

Hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: HL

Tại đèo Khánh Lê, tình trạng sạt lở mái taluy dương diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Trong phạm vi từ Km28+800 đến Km55+100 đoạn qua đèo, nhiều điểm sạt lở lớn làm đứt gãy, chia cắt tuyến đường thành nhiều đoạn nhỏ. 

Khối lượng đất đá rất lớn, trong đó có nhiều tảng đá khối lớn chắn ngang mặt đường, vượt quá khả năng xử lý bằng máy móc thông thường và cần áp dụng biện pháp nổ mìn.

Để đẩy nhanh tiến độ thu dọn đất đá, sớm khôi phục giao thông, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng, thiết bị và tổ chức nổ mìn phá đá tại các vị trí sạt lở trên quốc lộ 27C. 

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị quân đội quan tâm phối hợp, nhằm sớm đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, mưa lớn kéo dài khiến đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) qua Khánh Hòa sạt lở nghiêm trọng, liên tục và nhiều điểm. 

Đến nay, dù Sở Xây dựng Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhưng chưa thể thông tuyến trở lại khiến tuyến đèo huyết mạch nối Nha Trang - Đà Lạt tắc nghẽn gần 10 ngày qua. 

Vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê cũng khiến 6 người chết do đất đá rơi trúng một xe khách khi qua đèo.

Tin liên quan

QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang gần đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang gần đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Tuyến QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang đoạn gần đèo Khánh Lê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục sạt lở nhiều điểm, khiến giao thông ách tắc.

Khám phá thêm chủ đề

đèo Khánh Lê Quốc lộ 27C Nha Trang Sạt lở Nổ mìn Khánh Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận