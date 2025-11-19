Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa xem xét tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Toàn. Ông Toàn đã được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế và được HĐND TP.Huế bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

HĐND tỉnh Khánh Hòa đã giới thiệu và bầu ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 100% đại biểu có mặt tín nhiệm bầu ông Trần Phong giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong phát biểu nhậm chức tại kỳ họp ẢNH: H.L

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong khẳng định sẽ kế thừa những thành tựu của nhiệm kỳ qua; cùng tập thể UBND tỉnh giữ vững kỷ cương, kỷ luật; đề cao trách nhiệm; phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết; xây dựng một chính quyền liêm chính, hiện đại, phục vụ; đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trần Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Trị; có trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp, thạc sĩ kinh tế.

Trước khi được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Trần Phong từng giữ các chức vụ quan trọng: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình; Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.