Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tham dự hội nghị, có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương theo dõi địa bàn Khánh Hòa. Ngoài ra, còn có lãnh đạo chủ chốt của hai tỉnh Khánh Hòa và Quảng Trị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định cho ông Trần Phong

ẢNH: H.L

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân chúc mừng ông Trần Phong được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí chức danh chủ tịch UBND cấp tỉnh không là người địa phương, ông Trần Phong được điều động, chỉ định để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân, ông Trần Phong là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước. Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Phong sẽ phát huy năng lực, bản lĩnh và sự tâm huyết, đồng hành với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Trị; có trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp, thạc sĩ kinh tế.

Trước khi được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Trần Phong từng giữ nhiều chức vụ quan trọng: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình; Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.











