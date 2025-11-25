Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Ủng hộ 99.999.999 đồng: Gia đình em bé ở Nha Trang gây xôn xao vì con số... lạ

Hiền Lương
Hiền Lương
25/11/2025 15:01 GMT+7

Giữa lúc Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt, một khoản ủng hộ với con số 'lạ' 99.999.999 đồng do gia đình em bé Trần Trọng An chuyển vào quỹ cứu trợ gây xôn xao, khiến MTTQ phường cũng bất ngờ.

Theo thông báo kết quả chuyển khoản ủng hộ mưa lũ đến tài khoản Ủy ban MTTQ phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) có giao dịch được thực hiện vào lúc 11 giờ 27 phút ngày 24.11 rất đặc biệt, bởi không chỉ nằm ở tổng số tiền "khủng" mà còn ở con số lạ: 99.999.999 đồng.

Theo cán bộ MTTQ phường, người ủng hộ có thể muốn dùng con số này để tượng trưng, tạo dấu ấn riêng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của gia đình với công tác cứu trợ, đồng thời tránh trùng lặp với các khoản khác trong quỹ.

Ủng hộ lũ lụt 99 . 999 . 999 Đồng từ gia đình em bé ở Nha Trang gây xôn xao - Ảnh 1.

Số tiền đặc biệt đã chuyển khoản

ẢNH: NNT

Con số 9 trong văn hóa phương Đông thường được xem là biểu tượng của sự trọn vẹn, may mắn và thịnh vượng. Việc lặp lại nhiều lần số 9 (99.999.999) còn mang ý nghĩa tối đa hóa sự may mắn, sức mạnh và lòng hiếu thiện, thể hiện tinh thần sẻ chia và mong muốn điều tốt lành đến với những người gặp thiên tai. Đây cũng là cách để gia đình Trần Trọng An gửi gắm ý nghĩa nhân văn, vừa minh bạch vừa tinh tế, khiến khoản ủng hộ trở nên đáng nhớ trong cộng đồng.

Lãnh đạo MTTQ phường cho biết số tiền đã được ghi nhận và tổng hợp vào nguồn quỹ cứu trợ chung, đảm bảo công khai, minh bạch và sẽ được phân bổ đúng mục đích. "Dù số tiền lớn hay nhỏ, điều đáng quý là tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ", một cán bộ MTTQ phường nhấn mạnh.

Ngày 25.11, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Lê Thị Thiên Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nam Nha Trang, xác nhận thông tin trên là hoàn toàn đúng và bản thân cũng thấy con số ủng hộ đó rất lạ và đặc biệt khiến nhiều người tò mò. "Dù chưa biết chi tiết cá nhân ủng hộ, nhưng với con số gần 100 triệu là rất lớn, phường rất cảm kích. Sắp tới phường sẽ nhờ ngân hàng sao kê để biết rõ thông tin và có lời cảm ơn đến những người ủng hộ", bà Lý bộc bạch.

Trước đó, ngày 21.11, Ủy ban MTTQ phường Nam Nha Trang có thư kêu gọi ủng hộ người dân vùng ngập lụt trên địa bàn phường. Sau 4 ngày kêu gọi, đến nay nhiều tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng được 1,7 tỉ đồng cho bà con ảnh hưởng bởi mưa lũ. 

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ những ngày qua khiến Khánh Hòa thiệt hại nặng nề về người và kinh tế; ước thiệt hại kinh tế là trên 5.000 tỉ đồng.

Tin liên quan

Các nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vận động ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử

Các nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vận động ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử

Sáng 25.11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận 5 tỉ đồng do các nguyên lãnh đạo tỉnh vận động nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân ủng hộ, nhằm hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

