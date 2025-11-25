Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Các nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vận động ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử

Hiền Lương
Hiền Lương
25/11/2025 12:48 GMT+7

Sáng 25.11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận 5 tỉ đồng do các nguyên lãnh đạo tỉnh vận động nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân ủng hộ, nhằm hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tham dự lễ tiếp nhận có các ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Hà Quốc Trị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy; thiếu tướng Đào Xuân Lân, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an), nguyên Giám đốc Công an tỉnh; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hướng về địa phương sau lũ lịch sử- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao biểu trưng 5 tỉ đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: C.T.V

Tại buổi lễ, các nguyên lãnh đạo tỉnh đã trao bảng tượng trưng 5 tỉ đồng hỗ trợ. Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh chia sẻ sâu sắc trước những mất mát nặng nề của người dân, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong chỉ đạo ứng phó, huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn. 

Ông Nguyễn Hải Ninh hy vọng nguồn kinh phí này sẽ góp phần động viên, tiếp thêm sức mạnh giúp nhân dân Khánh Hòa sớm ổn định đời sống.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Trần Thu Mai bày tỏ trân trọng trước sự chung tay của các nguyên lãnh đạo tỉnh, khẳng định toàn bộ nguồn hỗ trợ sẽ được phân bổ đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai và minh bạch.

Trong những ngày vừa qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và địa phương cũng khẩn trương gửi hỗ trợ đến Khánh Hòa. Một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước cũng có thông báo trích quỹ hỗ trợ người dân Khánh Hòa.

Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ vừa qua khiến Khánh Hòa thiệt hại nặng nề, ước về tiền hơn 5.000 tỉ đồng. 

