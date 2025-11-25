Vì sao nhiều vùng ở Khánh Hòa 'tê liệt' sóng điện thoại trong những ngày lũ?

Trong suốt nhiều giờ, sóng điện thoại của cả 3 nhà mạng lớn gồm Viettel, VinaPhone và MobiFone suy giảm mạnh, thậm chí mất hoàn toàn ở nhiều khu vực, khiến người dân gần như bị cô lập thông tin trong thời điểm nguy cấp.

Tại P.Tây Nha Trang, một trong những điểm ngập nặng, người dân phản ánh tình trạng mất liên lạc kéo dài gần 3 ngày.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (ở P.Tây Nha Trang) cho biết, tối 19.11, khi nước lên nhanh, anh cố gọi cho người thân nhưng tất cả các số đều không kết nối.

"Gọi cho hàng xóm dùng mạng khác cũng không được. Mất liên lạc hoàn toàn khiến chúng tôi rất hoang mang khi nhà có hai ông bà đã gần 80 tuổi", anh Hùng nói.

Không thể liên hệ cầu cứu bằng điện thoại, nhiều người dân leo mái tôn dùng gậy gõ vào tôn nhằm phát ra tiếng động cầu cứu ẢNH: H.L

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều xã, phường thuộc khu vực H.Diên Khánh cũ.

Người dân cho biết, để gửi được một tin nhắn báo an toàn, họ phải trèo lên tầng cao hoặc mái nhà để "tìm sóng". Dù vậy, tín hiệu vẫn chập chờn, lúc có lúc không.

Nhiều cuộc gọi cầu cứu không thể thực hiện trong thời điểm nước lũ dâng nhanh. Thậm chí, vì không thể liên hệ cầu cứu bằng điện thoại, nhiều người dân leo mái tôn dùng gậy gõ vào tôn nhằm phát ra tiếng động cầu cứu.

Anh Ngọc (ở P.Tây Nha Trang) cho biết, gia đình anh có ba số điện thoại thuộc ba nhà mạng khác nhau nhưng suốt thời gian lũ, cả ba máy đều "mất sóng".

"Nhà có hai người thân mắc kẹt bên ngoài, người nhà tìm cách gọi về theo dõi tình hình nhưng đều bất thành. Sau lũ, điện thoại có sóng trở lại, tôi nhận hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, ai cũng nói đã gọi nhiều lần trong đêm nhưng không kết nối", anh Ngọc chia sẻ.

Trong quá trình đi kiểm tra địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cũng gặp tình cảnh tương tự. Ông cho biết nhiều người dân trực tiếp cầu cứu nhưng lực lượng chức năng không thể tiếp cận vì nước quá lớn, trong khi việc liên lạc với lãnh đạo các xã bị ngập nặng đều bị gián đoạn.

"Tôi gọi cho bí thư, chủ tịch xã nhưng không liên lạc được", ông Thành nói.

Ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Khánh Hòa, cho biết nguyên nhân chính khiến hệ thống viễn thông tê liệt là do điện lưới bị cắt trên diện rộng, nhiều trạm kỹ thuật bị ngập sâu, tuyến cáp truyền dẫn bị đứt.

"Nhiều nhà trạm được xây cao hơn mức lũ lịch sử trước đây nhưng trận lũ lần này vượt xa dự báo", ông Hoàn nói.

Chuyến xe chở thêm 15 tấn hàng cứu trợ của TP.HCM chi viện tỉnh Khánh Hòa

Theo ghi nhận, đến chiều 21.11, khi nước bắt đầu rút, một số khu vực mới dần có sóng trở lại. Các nhà mạng đã đưa trạm phát sóng lưu động, tăng cường máy phát điện và điều kỹ thuật viên đến khắc phục các điểm bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc liên lạc vẫn gián đoạn trong nhiều giờ do lưu lượng tăng đột biến.

Sự cố lần này thêm một lần đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống viễn thông trước thiên tai. Nhiều người dân kiến nghị cần có phương án dự phòng hiệu quả hơn để duy trì liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.

"Lũ ở Nha Trang không hiếm gặp. Nếu mỗi lần đều mất sóng như vậy thì rất nguy hiểm", anh Đinh Vũ Trung Nhân (P.Nam Nha Trang) chia sẻ.