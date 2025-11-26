Chủ tịch Khánh Hòa quy trách nhiệm nhà mạng nếu thông tin liên lạc tê liệt

Ngày 26.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông như VNPT, Viettel, MobiFone phải chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên toàn tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh mưa lũ kéo dài và diễn biến phức tạp.

Theo ông Trần Phong, các nhà mạng phải chủ động chuẩn bị đầy đủ thiết bị phát sóng di động, máy phát điện dự phòng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất liên lạc trong thời điểm bão lũ. Trường hợp để xảy ra sự cố gây gián đoạn, các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chính quyền và nhân dân.

Sóng di động mất tín hiệu, người dân Nha Trang gõ vào mái tôn phát tiếng động cầu cứu ẢNH: H.L

Trong đợt mưa lũ vừa qua, có tới 488 trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) của VNPT, Viettel và MobiFone tại các khu vực Khánh Vĩnh, Bác Ái, Diên Khánh, Tây Nha Trang và Ninh Hòa bị mất sóng điện thoại. Nhiều tuyến cáp quang cũng bị đứt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng kết nối của người dân trong thời điểm cần thiết nhất.

Ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau hơn 5 ngày nỗ lực khắc phục, đến 18 giờ ngày 25.11, các nhà mạng đã phục hồi được hơn 95% số trạm BTS bị ngập nước. Để duy trì liên lạc, các nhà mạng đã thực hiện hướng lại sóng, điều chỉnh công suất các trạm lân cận, nâng vùng phủ sóng lên mức 98%, chất lượng ổn định hơn so với những ngày đầu sau mưa lũ.

Sở KH-CN cùng các nhà mạng đang tiếp tục tính toán phương án tối ưu để sửa chữa những trạm BTS còn lại, khắc phục các tuyến cáp quang hư hỏng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên toàn tỉnh. Đồng thời, các đơn vị cũng chuẩn bị phương án tăng cường ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15, dự báo có thể ảnh hưởng đến Khánh Hòa trong những ngày tới.

Trước đó, ngày 25.11, Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh tình trạng nhiều khu vực ở Khánh Hòa bị tê liệt sóng điện thoại trong những ngày mưa lũ, do hàng trăm trạm BTS bị ngập và mất điện, gây khó khăn cho người dân trong liên lạc và công tác cứu hộ.