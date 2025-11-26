Sau nhiều ngày ngâm mình trong nước lũ, nhiều người dân bị viêm da, bệnh đường hô hấp, xương khớp. Nhận định nguy cơ gia tăng bệnh tật, ngày 25.11, Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa phối hợp y tế địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại Trạm y tế Diên Sơn (xã Diên Điền) và Trạm y tế Diên An (xã Diên Khánh). Hơn 30 y, bác sĩ được chia thành hai đoàn thăm khám.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ các xã Diên Khánh, Diên Điền ẢNH: BÁ DUY

Tại Trạm y tế Diên Sơn, ông Lê Quyết đến khám trong bộ quần áo lấm lem bùn đất vẫn chưa có đồ để thay, cho biết ông bị ngứa khắp người do ngâm nước lũ quá lâu. Nghe tin có đoàn bác sĩ về khám, ông vội đến chỉ mong được cấp thuốc để đỡ ngứa, đỡ rát. Sau khi nhận thuốc và quà, ông vào khu vực phát quần áo để xin bộ đồ phù hợp.

Bà Thanh Ngọc sau nhiều ngày vật lộn giữa nước lũ, bị sốt, ho, đau nhức nhưng chưa thể đi khám. "Nay có bác sĩ về tận nơi, được khám rồi còn nhận thuốc và quà nữa, tôi mừng lắm, biết ơn đoàn rất nhiều", bà xúc động nói.

Khoảng 400 người dân Khánh Hòa được thăm khám, cấp thuốc miễn phí và nhận các phần quà thiết thực ẢNH: BÁ DUY

Nhiều người dân xã Diên Điền cho biết, nhà ngập gần hết mái trôi hết vật dụng, phương tiện đi lại hư hỏng nặng chưa thể đi khám dù cả gia đình 4 người đều bị nước ăn ngứa và lở loét chân. Nhận được thông báo từ thôn, mọi người liền đến khám và xin thuốc điều trị.

"Hôm nay được bác sĩ về tận nơi cấp thuốc mang về bôi cho mấy đứa nhỏ thật sự quý lắm", anh Tâm người dân xã Diên Điền xúc động nói.

Bác sĩ CK 2 Lê Vũ Chương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, trực tiếp đến từng điểm khám để thăm hỏi, lắng nghe người dân chia sẻ về tình hình sức khỏe sau lũ. Đặc biệt chỉ đạo công tác tổ chức phục vụ bà con chu đáo, bố trí lực lượng bác sĩ kịp thời xử lý các trường hợp lớn tuổi huyết áp tăng cao, tư vấn lộ trình điều trị lâu dài phòng ngừa nguy cơ tai biến.

300 túi thuốc gia đình đã được trao đến tay người dân vùng lũ ẢNH: BÁ DUY

Cùng với nguồn thuốc của bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa phân bổ thêm 300 túi thuốc gia đình để dự phòng. Chương trình còn nhận được sự đồng hành của đoàn thiện nguyện "Hành trình gieo yêu thương" từ TP.HCM gồm 4 bác sĩ, 1 dược sĩ và 2 cử nhân.

Đoàn mang theo 14 thùng thuốc cùng nhiều phần quà: 840 đôi vớ người lớn, 840 đôi vớ trẻ em, 1.400 đồ lót nam nữ, 100 bao gạo, 100 ba lô học sinh, 1.000 hộp cá, 380 chăn nỉ và đóng góp 60 triệu đồng để mua sữa, đồ hộp, bánh mì, khăn tắm, băng vệ sinh, tã trẻ em.

Kết thúc buổi khám, 400 người dân hai địa phương đã được thăm khám, cấp thuốc miễn phí và nhận các phần quà thiết thực. Việc thăm khám kịp thời giúp bà con điều trị đúng và sớm ổn định sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh tật gia tăng do môi trường ô nhiễm sau lũ.