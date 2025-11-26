Hàng trăm sinh viên TP.HCM đổ về điểm cứu trợ: 'Làm hoài không thấy mệt'

Từ 8 giờ sáng 24.11, nhiều sinh viên đã có mặt tại Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham gia sắp xếp và vận chuyển hàng cứu trợ về miền Trung. Không ít bạn dù ở xa vẫn chủ động thu xếp thời gian để đến sớm.

Nguyễn Lê Ngọc Nhi (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn có mặt từ sớm tại điểm tập kết để hỗ trợ phân loại hàng cứu trợ ẢNH: THANH MAI

Bạn Nguyễn Lê Ngọc Nhi (19 tuổi, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết nhà mình ở Bình Chánh, cách điểm tập kết hơn 20 km, nhưng Nhi vẫn cố gắng có mặt lúc 8 giờ 30 và rủ thêm bạn bè cùng tham gia.



Được phân công phụ trách nhóm quần áo, Nhi kể rằng ban đầu không nghĩ lượng đồ gửi về lại nhiều đến vậy. Mỗi bao mở ra lại là một loại khác nhau: đồ nam, đồ trẻ em, chăn phủ kín cả sàn.

Nhi chú ý có những túi đã được người gửi gấp sẵn và chia loại rõ ràng, khiến cô nữ sinh cảm nhận rõ tấm lòng của mọi người hướng về vùng lũ, dù chẳng ai gặp nhau trực tiếp. Nhi nói rằng những ngày xem tin tức về lũ lụt khiến mình lo lắng cho bà con, nên khi được góp sức tại điểm tập kết, "tự nhiên thấy việc mình làm hữu ích hơn mình tưởng".

Lượng hàng hóa đổ về Nhà thiếu nhi TP.HCM rất nhiều ẢNH: THANH MAI

Do lượng quần áo người dân gửi về quá lớn, khu tập kết nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Trong lúc sắp xếp, Phan Anh Toàn (19 tuổi, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết có một phụ nữ mang vài túi quần áo đã giặt sạch, ủi phẳng đến gửi nhưng tình nguyện viên phải giải thích rằng khu này tạm ngưng nhận. Người phụ nữ dù tiếc nuối vẫn vui vẻ cho biết sẽ mang đồ qua điểm khác để gửi sau.

Tương tự, bạn Đoàn Nguyễn Cát Tường (18 tuổi, Trường đại học Mở TP.HCM) cho biết mình đã có mặt tại Nhà thiếu nhi từ 6 giờ 15. Đây đã là ngày thứ hai Cát Tường làm tình nguyện viên.

Sinh viên rủ nhau đến làm tình nguyện viên, hỗ trợ khuân vác, phân loại hàng hóa ẢNH: THANH MAI

"Hễ thấy chỗ nào còn thiếu người là mình vào phụ ngay. Sáng nay mình đi sắp xếp khu quần áo, phân loại thuốc, soạn quà tặng… Mình thấy đồng bào miền Trung quá khổ sau trận lũ lịch sử nên cố gắng sắp xếp thời gian đến hỗ trợ. Ngoài mình, còn nhiều bạn cùng ngành, cùng trường cũng đang tham gia ở các điểm tập kết khác".

Cát Tường cười rồi nói thêm: "Làm hoài ở đây mình không thấy mệt luôn, chỉ muốn khẩn trương chuẩn bị quà để gửi bà con vùng lũ".

Đôi bạn Trần Thị Ngọc Mai và Trần Kim Tiên (20 tuổi, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam) cũng có mặt tại điểm tập kết từ 9 giờ sáng. Dù đang trong giai đoạn ôn thi học kỳ 1, hai bạn vẫn tranh thủ thời gian để góp sức chuẩn bị hàng hóa.

Kim Tiên nói rằng, bản thân đã cảm nhận được rất nhiều tình thương của người dân TP.HCM vì ai cũng làm việc hăng hái, tạo nên bầu không khí ấm áp ở Nhà thiếu nhi. "Mình thương bà con miền Trung lắm. Họ chịu hậu quả nặng nề sau bão lũ, nên mình chỉ góp chút sức lực và mong muốn giúp đỡ thôi", Kim Tiên chia sẻ.

Không khó để nhận ra màu áo đồng phục và logo của nhiều trường đại học của các sinh viên trong suốt hoạt động ẢNH: THANH MAI

Ngọc Mai cũng cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến tình cảm của người dân TP.HCM. Hàng hóa liên tục được gửi về khiến các tình nguyện viên bất ngờ. "Tôi không nghĩ đồ lại nhiều đến vậy. Nhưng nhờ thế mà cảm nhận rõ hơn tình cảm của mọi người, ai cũng hướng về miền Trung ruột thịt".

Mai cho biết thêm: "Năm nào mình cũng quyên góp ủng hộ miền Trung, nhưng năm nay bà con chịu hậu quả nặng nề hơn nhiều. Mình vẫn còn nhiều sức, nên dù có làm muộn đến đâu, chỉ cần nghĩ đến bà con vùng lũ là tinh thần lại lên".

“Là người con Nha Trang, sau khi thấy hậu quả nặng nề của trận lũ lịch sử, tôi muốn đóng góp chút gì đó cho miền Trung và cho chính quê nhà mình”, bạn Phan Anh Toàn chia sẻ ẢNH: THANH MAI

Ông Nguyễn Hồng Lâm, Phó giám đốc Nhà thiếu nhi TP.HCM, cho biết tất cả điểm tiếp nhận hiện đã đầy nên đơn vị phải tạm ngưng nhận hàng để tập trung đóng gói. Tính đến nay, hơn 11.000 phần quà đã được hoàn thành nhờ hơn 100 người làm việc liên tục. Riêng điểm này, đơn vị chuyển 6 chuyến xe với hơn 30 tấn hàng, ưu tiên thuốc men và đồ trẻ em.

