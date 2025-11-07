Không tặng hoa trong lễ tuyên dương 'Dân vận khéo', dành kinh phí ủng hộ miền Trung

Sáng 7.11, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7.11.2025 và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025.

Tham dự buổi lễ có ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố.

21 đảng viên của Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 7.11 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đợt này, có 21 đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, gồm có: 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến không ngừng của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, là niềm tự hào và động lực để tiếp tục phát huy bản lĩnh, phẩm chất của người đảng viên cộng sản.



Đảng viên được vinh danh là tấm gương sáng ngời về bản lĩnh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM cũng trao giấy khen cho 43 tập thể và 41 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025 cấp Đảng ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khoa Hải, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, cho biết các đảng viên được vinh danh là tấm gương sáng ngời về bản lĩnh, phẩm chất, tinh thần cống hiến và niềm tin son sắt vào lý tưởng của Đảng.

Theo ông Nguyễn Khoa Hải, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" được tuyên dương là minh chứng sinh động cho tinh thần "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Đây cũng là những hạt nhân tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đại diện các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào "Dân vận khéo" được nhận giấy khen ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại diện đảng viên trẻ nhận Huy hiệu Đảng, anh Võ Quang Huy (đảng viên Đảng bộ Viện KSND TP.HCM) chia sẻ, thanh niên các cơ quan Đảng TP.HCM sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo trong công tác, tiên phong trong chuyển đổi số và phục vụ người dân.

Đảng viên trẻ sẽ tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; góp phần xây dựng TP.HCM mở rộng không gian phát triển trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, tài chính hàng đầu Đông Nam Á, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Anh Võ Quang Huy, đại diện đảng viên trẻ phát biểu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đặc biệt, trong buổi lễ năm nay, ban tổ chức không thực hiện chương trình văn nghệ và nghi thức tặng hoa chúc mừng, mà dành toàn bộ kinh phí tặng hoa để ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.



Hành động này thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia, đúng với truyền thống "lá lành đùm lá rách" và là minh chứng sinh động cho tư tưởng "Dân vận khéo là phải bằng việc làm cụ thể, thiết thực, vì dân, vì cộng đồng".