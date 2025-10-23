Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xây nền móng siêu đô thị TP.HCM từ điển hình dân vận khéo

Sỹ Đông
Sỹ Đông
23/10/2025 09:59 GMT+7

Mỗi mô hình, mỗi điển hình dân vận khéo là viên gạch xây dựng nền móng cho siêu đô thị TP.HCM văn minh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình.

Sáng 23.10, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương điển hình dân vận khéo năm 2025, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2025).

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Buổi lễ nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong phục vụ người dân.

Ông Trần Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, cho biết trải qua 95 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Xây nền móng siêu đô thị TP.HCM từ điển hình dân vận khéo- Ảnh 1.

Ông Trần Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

TP.HCM xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; đồng thời đồng hành trong chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp và chăm lo an sinh xã hội.

Sau gần 4 tháng TP.HCM hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành siêu đô thị, phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai sâu rộng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chương trình trọng điểm của TP.HCM.

"Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả đã xuất hiện từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - những người trực tiếp tham mưu, phục vụ, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp", ông Nam đánh giá.

Xây nền móng siêu đô thị TP.HCM từ điển hình dân vận khéo- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TP.HCM đại diện các tập thể, cá nhân được tuyên dương phát biểu báo công dâng Bác

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong chặng đường phát triển của TP.HCM mới, ông Nam nhận định công tác dân vận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi chính từ sự thấu hiểu, sẻ chia và tận tụy phục vụ người dân mà mọi chủ trương, chính sách mới đi vào cuộc sống, trở thành sức mạnh thực tiễn.

Mỗi mô hình, mỗi điển hình dân vận khéo từ cải tiến thủ tục hành chính, giải pháp số đến sáng kiến chăm lo an sinh xã hội đều là viên gạch xây dựng nền móng cho một siêu đô thị TP.HCM văn minh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình.

Xây nền móng siêu đô thị TP.HCM từ điển hình dân vận khéo- Ảnh 3.

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các gương điển hình dân vận khéo

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Xây nền móng siêu đô thị TP.HCM từ điển hình dân vận khéo- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) dự lễ tuyên dương và chúc mừng các gương điển hình dân vận khéo

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo; khuyến khích, nhân rộng các mô hình thiết thực, gắn kết chặt chẽ giữa dân vận và cải cách hành chính, phục vụ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng thời, nâng cao chất lượng dân vận trong chính quyền, hoàn thiện quy trình tiếp dân, giải quyết kiến nghị, tăng cường giám sát, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo đánh giá cán bộ.

Bên cạnh đó, chú trọng chăm lo an sinh xã hội, đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Dịp này, Đảng ủy UBND TP.HCM tuyên dương 133 tập thể và 208 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo năm 2025, trong đó có 95 gương tại Đảng bộ UBND TP.HCM, còn lại là đảng bộ cấp cơ sở.

siêu đô thị TP.HCM điển hình dân vận khéo TP.HCM Nguyễn Văn Được Đảng ủy UBND TP.HCM cải cách hành chính
