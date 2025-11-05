Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Chiều 5.11, Đảng ủy phường Tân Hưng (TP.HCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Chí, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc ân cần hỏi thăm, dành nhiều thời gian trò chuyện với ông Nguyễn Văn Chí và gia đình ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cùng dự lễ trao tặng có ông Hoàng Văn Dân, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy; ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng cùng đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ phường và gia đình ông Nguyễn Văn Chí.

Tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1939, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Tân Hưng).

Ông Nguyễn Phước Lộc ân cần hỏi thăm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì ông Nguyễn Văn Chí đã đồng hành trong các hoạt động công tác xã hội, từ Nam ra Bắc. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, ông Nguyễn Văn Chí có quá trình tham gia cách mạng từ trước 1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Nguyễn Văn Chí giữ nhiều nhiệm vụ công tác ở nhiều vị trí khác nhau của TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Chí vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Khi về hưu, ông là một trong những người tham gia sáng lập Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, sau đó tiến tới thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM. Ông là một trong những người tham gia từ thiện, nhân đạo xã hội nổi bật của TP.HCM và cả nước", ông Lộc bày tỏ.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời tri ân đến ông Nguyễn Văn Chí vì những thành tích trong quá trình tham gia cách mạng, xây dựng bảo vệ TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy chúc ông bà dồi dào sức khỏe, sống vui sống khỏe, là điểm tựa cho con cháu, gia đình hòa thuận; với sự định hướng của ông, con cháu sẽ đóng góp cho TP.HCM ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Nguyễn Văn Chí bày tỏ xúc động, vinh dự khi được trao tặng Huy hiệu Đảng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Phước Lộc đồng thời cảm ơn người bạn đời của ông Nguyễn Văn Chí vì đã là hậu phương vững chắc để ông tham gia cách mạng, cống hiến cho TP.HCM và gắn bó các hoạt động thiện nguyện.

Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Chí bày tỏ vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Ông nhận xét, lãnh đạo TP.HCM đang làm rất tốt và mong lãnh đạo các cấp tiếp tục phấn đấu để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.

Dịp này, ông cũng cảm ơn người vợ của mình và chúc các cán bộ có mặt hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm sóc tốt gia đình.



Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc chúc ông bà sống vui, sống khỏe cùng con cháu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bác sĩ Ngô Thị Ngọc Vân (Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - con dâu ông Nguyễn Văn Chí) cho biết, gia đình cảm thấy rất tự hào khi ba mình vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Theo bác sĩ Ngọc Vân, dù tuổi cao nhưng sức khỏe ông vẫn tốt. Hằng ngày, ông đều đọc tin tức, theo dõi thời sự ở TP.HCM, trong nước; ông dành nhiều thời gian quan tâm tình hình địa phương.

"Ba tôi luôn trăn trở duy trì hoạt động thiện nguyện, đoàn thể đã xây dựng để chăm lo được cho trẻ em nghèo. Hiện ông vẫn giữ chức Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo", bác sĩ Ngọc Vân bày tỏ.