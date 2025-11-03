Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh

Vũ Phượng
Vũ Phượng
03/11/2025 17:03 GMT+7

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh, nhân dịp 108 năm Cách mạng tháng 10 Nga (7.11.1917 - 7.11.2025).

Chiều 3.11, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã đến thăm nhà và trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh (90 tuổi).

Ông Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh - Ảnh 1.

Buổi lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng diễn ra tại nhà riêng của con trai cụ Nguyễn Duy Anh

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng do Đảng bộ phường Tân Mỹ tổ chức nhân dịp 108 năm Cách mạng tháng 10 Nga (7.11.1917 - 7.11.2025).

Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy cùng đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy.

Về phía lãnh đạo phường có ông Trần Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Dũng Hùng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Mỹ cùng đại diện gia đình cụ Nguyễn Duy Anh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (43 tuổi, con trai út của cụ) cho biết, cụ Nguyễn Duy Anh bị tai biến từ mùa dịch Covid-19, bị liệt nửa người nên phải nằm một chỗ. Khi có bạn bè, đồng chí tới thăm cụ vẫn nhận ra nhưng không trả lời được. Hằng ngày, sinh hoạt của cụ có người nhà chăm lo.

Ông Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Phong ân cần hỏi thăm sức khỏe cụ Nguyễn Duy Anh

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại nhà riêng của con trai cụ Nguyễn Duy Anh ở phường Tân Mỹ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong ân cần hỏi thăm về sức khỏe, cuộc sống của cụ. Ông Lê Quốc Phong chúc mừng cụ Nguyễn Duy Anh nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, chúc cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Ông Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh - Ảnh 3.

Cụ Nguyễn Duy Anh năm nay 90 tuổi, sinh hoạt tại chi bộ khu phố 28 thuộc Đảng bộ phường Tân Mỹ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh - Ảnh 4.

Cụ Nguyễn Duy Anh nhận nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Tôi rất tự hào vì những cống hiến của ba mình với Tổ quốc, nhân dân. Tôi rất tự hào khi hôm nay gia đình được đón Phó bí thư Thường trực Lê Quốc Phong đến nhà trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ba. Đại diện gia đình tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước ghi nhận công ơn của thế hệ đi trước đóng góp vào sự phát triển của đất nước", ông Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.


Ông Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh - Ảnh 5.

Đảng bộ phường chúc mừng cụ Nguyễn Duy Anh nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ Nguyễn Duy Anh quê quán ở phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Ngày vào Đảng: 17.10.1966, chính thức ngày 17.10.1967. Cụ Nguyễn Duy Anh là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khu phố 28, thuộc Đảng bộ phường Tân Mỹ.

Từ năm 1952 - 1954, cụ Nguyễn Duy Anh tham gia công tác thanh niên và du kích tại quê. Sau đó, cụ tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong Liên khu 5, tập kết ra Bắc tiếp tục công tác thanh niên xung phong.

Đến tháng 5.1965, cụ từng là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đi chiến trường B làm phóng viên Thông tấn xã Giải phóng tại Ban Tuyên huấn Khu ủy khu 6.

Cụ Nguyễn Duy Anh cũng có thời gian làm cán bộ tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng. Từ tháng 11.1986 đến tháng 10.1994, cụ từng giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, cụ nhận nhiệm vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đến năm 1997 và nghỉ hưu theo chế độ.

Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác đến nay, cụ Nguyễn Duy Anh đã được tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huân chương Quyết thắng hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba; Huy hiệu 55 tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Tin liên quan

TP.HCM: Ông Lê Quốc Phong dự ngày hội đại đoàn kết tại phường Bình Phú

TP.HCM: Ông Lê Quốc Phong dự ngày hội đại đoàn kết tại phường Bình Phú

Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 ở phường Bình Phú (TP.HCM), Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình khó khăn và học sinh vượt khó.

Trao Huy hiệu Đảng cho vợ chồng cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Sài Gòn

Khám phá thêm chủ đề

Lê Quốc Phong Thành Ủy TP.HCM Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng phường Tân Mỹ Đảng viên TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận