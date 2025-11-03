Ông Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh

Chiều 3.11, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã đến thăm nhà và trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến cụ Nguyễn Duy Anh (90 tuổi).

Buổi lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng diễn ra tại nhà riêng của con trai cụ Nguyễn Duy Anh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng do Đảng bộ phường Tân Mỹ tổ chức nhân dịp 108 năm Cách mạng tháng 10 Nga (7.11.1917 - 7.11.2025).

Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy cùng đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy.

Về phía lãnh đạo phường có ông Trần Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Dũng Hùng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Mỹ cùng đại diện gia đình cụ Nguyễn Duy Anh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (43 tuổi, con trai út của cụ) cho biết, cụ Nguyễn Duy Anh bị tai biến từ mùa dịch Covid-19, bị liệt nửa người nên phải nằm một chỗ. Khi có bạn bè, đồng chí tới thăm cụ vẫn nhận ra nhưng không trả lời được. Hằng ngày, sinh hoạt của cụ có người nhà chăm lo.

Ông Lê Quốc Phong ân cần hỏi thăm sức khỏe cụ Nguyễn Duy Anh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại nhà riêng của con trai cụ Nguyễn Duy Anh ở phường Tân Mỹ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong ân cần hỏi thăm về sức khỏe, cuộc sống của cụ. Ông Lê Quốc Phong chúc mừng cụ Nguyễn Duy Anh nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, chúc cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Cụ Nguyễn Duy Anh năm nay 90 tuổi, sinh hoạt tại chi bộ khu phố 28 thuộc Đảng bộ phường Tân Mỹ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ Nguyễn Duy Anh nhận nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Tôi rất tự hào vì những cống hiến của ba mình với Tổ quốc, nhân dân. Tôi rất tự hào khi hôm nay gia đình được đón Phó bí thư Thường trực Lê Quốc Phong đến nhà trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ba. Đại diện gia đình tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước ghi nhận công ơn của thế hệ đi trước đóng góp vào sự phát triển của đất nước", ông Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.





Đảng bộ phường chúc mừng cụ Nguyễn Duy Anh nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ Nguyễn Duy Anh quê quán ở phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Ngày vào Đảng: 17.10.1966, chính thức ngày 17.10.1967. Cụ Nguyễn Duy Anh là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khu phố 28, thuộc Đảng bộ phường Tân Mỹ. Từ năm 1952 - 1954, cụ Nguyễn Duy Anh tham gia công tác thanh niên và du kích tại quê. Sau đó, cụ tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong Liên khu 5, tập kết ra Bắc tiếp tục công tác thanh niên xung phong. Đến tháng 5.1965, cụ từng là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đi chiến trường B làm phóng viên Thông tấn xã Giải phóng tại Ban Tuyên huấn Khu ủy khu 6. Cụ Nguyễn Duy Anh cũng có thời gian làm cán bộ tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng. Từ tháng 11.1986 đến tháng 10.1994, cụ từng giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, cụ nhận nhiệm vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đến năm 1997 và nghỉ hưu theo chế độ. Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác đến nay, cụ Nguyễn Duy Anh đã được tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huân chương Quyết thắng hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba; Huy hiệu 55 tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.



