TP.HCM nâng hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo lên đến 150 triệu đồng

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong vừa ký thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về đề xuất nâng mức sàn kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quà cho hộ khó khăn ở phường 3, quận Tân Bình (cũ) hồi tháng 3.2025 ẢNH: MTTQ VIỆT NAM TP.HCM



Theo đó, xét đề xuất của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương về nâng mức sàn kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM theo báo cáo, đề xuất.

Cụ thể, Thành ủy TP.HCM thống nhất nâng mức kinh phí hỗ trợ lên 100 triệu đồng/căn; đối với các khu vực có nền đất yếu, mức hỗ trợ là 120 triệu đồng/căn; riêng với đặc khu Côn Đảo, mức hỗ trợ là 150 triệu đồng/căn.

Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM triển khai đúng mục đích, đối tượng và bảo đảm thủ tục theo quy chế hoạt động của Ban Vận động, Hội đồng Quản lý các quỹ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM quản lý.

Theo thống kê, toàn địa bàn TP.HCM còn hơn 4.000 hộ nghèo và hơn 16.000 hộ cận nghèo. Trước đó, UBND TP.HCM có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu về việc thực hiện chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn xã, phường, đặc khu.