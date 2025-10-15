Bí thư Trần Lưu Quang: Nguồn lực TP.HCM là những người dám nghĩ, biết làm cái mới

Trưa 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc. Phát biểu bế mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã thông tin kết quả sau gần 3 ngày làm việc.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận các văn kiện và thông qua nghị quyết đại hội. Đây là nghị quyết hội tụ ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM trong giai đoạn mới, với 30 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược và 10 nhiệm vụ, giải pháp then chốt.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc đại hội ẢNH: BTC

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của đại hội là đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động; thống nhất trong đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhìn nhận khách quan về những hạn chế, tồn tại.

Đại hội đã xác định rõ phương châm, mục tiêu, định hướng chiến lược trong 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn.

Ông Trần Lưu Quang chia sẻ, bên cạnh những thành quả to lớn và cơ hội mở ra, thành phố cũng đang đối diện với những khó khăn, thách thức mới, từ tác động của tình hình thế giới, biến động kinh tế, khí hậu đến những yêu cầu ngày càng cao về định hướng phát triển và kể cả tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm…

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra ẢNH: BTC

Do đó, nếu không có quyết tâm chính trị cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, phương thức lãnh đạo thì khó có thể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết đại hội đề ra.

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Nguồn lực lớn nhất của thành phố không phải là vốn, không phải cơ sở hạ tầng, mà là con người. Những người năng động, dám nghĩ, biết làm cái mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đó là những nguồn lực vô giá".

Để biến thành công của đại hội thành hành động cụ thể, đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I và các cấp ủy trực thuộc. Các đơn vị cần khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, cụ thể hóa thành chương trình hành động cho từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

Bí thư Trần Lưu Quang nói những người dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm là nguồn lực vô giá của TP.HCM ẢNH: BTC

Trong quá trình triển khai cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải, hình thức, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, phát hiện sáng kiến từ cơ sở.



Bí thư Thành ủy TP.HCM đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Học viện cán bộ TP.HCM từ ngày 13 - 15.10.2025. Đại biểu chính thức được triệu tập dự đại hội là 547 đại biểu, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình. Mỗi người cần nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng TP.HCM phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.



