Sáng 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên bế mạc. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM do Ban Bí thư chỉ định gồm 16 người đã ra mắt đại hội.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: BTC

Trong đó, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

7 Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm: ông Nguyễn Chí Trung, bà Lê Thị Hờ Rin, ông Lê Hồng Thông, ông Hồ Nam, ông Lê Minh Tuấn, ông Hồ Hải và bà Đặng Thị Hồng Vân.

Các ủy viên Kiểm tra Thành ủy gồm: ông Đào Anh Tuấn, bà Phan Thị Mỹ Anh, ông Nguyễn Hùng Phong, ông Hồ Phương Nam, ông Phạm Văn Kiên, ông Thái Minh Dũng, ông Nguyễn Văn Hòa và ông Nguyễn Tuấn Kiệt.



