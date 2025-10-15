Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

Vũ Phượng - Sỹ Đông
15/10/2025 10:39 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM do Ban Bí thư chỉ định đã ra mắt đại hội.

Sáng 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên bế mạc. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM do Ban Bí thư chỉ định gồm 16 người đã ra mắt đại hội.

Ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội

ẢNH: BTC

Trong đó, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Dũng tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

7 Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm: ông Nguyễn Chí Trung, bà Lê Thị Hờ Rin, ông Lê Hồng Thông, ông Hồ Nam, ông Lê Minh Tuấn, ông Hồ Hải và bà Đặng Thị Hồng Vân.

Các ủy viên Kiểm tra Thành ủy gồm: ông Đào Anh Tuấn, bà Phan Thị Mỹ Anh, ông Nguyễn Hùng Phong, ông Hồ Phương Nam, ông Phạm Văn Kiên, ông Thái Minh Dũng, ông Nguyễn Văn Hòa và ông Nguyễn Tuấn Kiệt.


