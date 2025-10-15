TP.HCM đo chỉ số hạnh phúc và sự hài lòng của người dân thế nào?

Ngày 15.10, Thành ủy TP.HCM họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Buổi họp báo do ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy cùng ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đồng chủ trì.

Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo sau đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Giải quyết kẹt xe, ngập nước... nâng cao hài lòng của người dân

Trong dự thảo báo cáo chính trị, TP.HCM nêu quan điểm chỉ đạo là: khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của người dân trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền thành phố, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của người dân làm thước đo tính hiệu quả của hệ thống chính trị.

Trả lời câu hỏi của PV về thước đo hạnh phúc và hài lòng của người dân thế nào, ông Dương Anh Đức cho biết, để có được sự hài lòng của người dân trước tiên là phải tạo ra môi trường sống, làm việc tốt.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

"4 vấn đề mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra trong phát biểu chỉ đạo gồm: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, thành phố không ma túy. Nếu giải quyết được 4 vấn đề này thì sẽ nâng cao sự hài lòng, làm người dân TP.HCM cảm thấy hạnh phúc", ông Dương Anh Đức nói.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, việc đo lường thế nào phải dùng nhiều cách. Có thể, đo các chỉ số hài lòng, hạnh phúc của người dân thông qua các chỉ số phát triển kinh tế xã hội, môi trường sống. Thành phố có thể tổ chức lấy ý kiến của người dân thường xuyên, qua đó điều chỉnh liên tục chính sách để phục vụ người dân tốt hơn.

Đặt người dân vào trung tâm mọi chủ trương, chính sách

Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, trong nhiệm kỳ 5 năm qua, dù đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Đảng bộ và người dân thành phố đã đạt được những kết quả khá toàn diện.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành. Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 3,03 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 220 triệu đồng, gấp 1,7 lần cả nước. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 dự kiến đạt 800.000 tỉ đồng, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả nổi bật, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh thành tựu, đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường; kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa thực sự nghiêm minh.

Phó bí thư Đặng Minh Thông cho biết, đại hội đã quán triệt sâu sắc những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trung ương và nhân dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn TP.HCM trở thành hình mẫu của một "siêu đô thị" phát triển thông minh, bền vững, vươn tầm quốc tế, xứng đáng vai trò đầu tàu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM diễn ra từ ngày 13 - 15.10 tại Học viện cán bộ TP.HCM ẢNH: BTC

"Tổng Bí thư yêu cầu thành phố cần trở lại vai trò "cực đổi mới sáng tạo", khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết truyền thống "dám nghĩ, dám làm". Phát triển không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân; và phải luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách", ông Thông chia sẻ.

Theo Phó bí thư Đặng Minh Thông, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư thực sự là nguồn động viên to lớn, là nguồn cảm hứng để Đảng bộ TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo; khắc phục những hạn chế, yếu kém; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước.