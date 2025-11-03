Ông Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên gần 100 tuổi

Ngày 3.11, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ ông Tạ Đăng Siêu - đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khu phố 62. Tham dự buổi trao tặng có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Trần Lưu Quang chúc mừng đảng viên 96 tuổi ẢNH: VĂN MINH

Cùng dự lễ có ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy; ông Phạm Hồng Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM và Thường trực Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng cụ ông Tạ Đăng Siêu (sinh năm 1929, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú).

Bí thư Thành ủy TP.HCM ân cần hỏi thăm, trò chuyện cùng cụ ông Tạ Đăng Siêu ẢNH: VĂN MINH

Bí thư Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, dành nhiều thời gian trò chuyện với đảng viên 96 tuổi cùng gia đình. Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên, suốt một đời cống hiến cho Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, ông Quang gửi lời chúc sức khỏe, chúc cụ ông Tạ Đăng Siêu trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu. Bí thư Thành ủy TP.HCM mong cụ ông Tạ Đăng Siêu tiếp tục là tấm gương sáng, cây cao bóng cả để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Ông Tạ Đăng Siêu bày tỏ xúc động và vinh dự khi được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ẢNH: VĂN MINH

Ông Tạ Đăng Siêu đã bày tỏ xúc động và vinh dự khi được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Cụ ông gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp. Ông chia sẻ, đây là phần thưởng cao quý, thiêng liêng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của bản thân.

Cụ ông Tạ Đăng Siêu hiện đang sinh hoạt tại chi bộ khu phố 62 (thuộc Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú). Cụ ông tham gia cách mạng từ rất sớm. Cụ ông Tạ Đăng Siêu đã trải qua các vị trí công tác: ủy viên Ban Cán sự Đảng các xí nghiệp sản xuất vũ khí ở tỉnh Tuyên Quang, cán bộ Phòng Chính trị Cục Quân giới, cán bộ Phòng Chính trị Cục Quân khí. Sau quá trình chuyển công tác, năm 1977, cụ ông làm Trưởng phòng Nhà đất Cục Quản lý công trình công cộng Hà Nội. Năm 1978, cụ ông được điều động biệt phái vào Ban cải tạo ngành xây dựng phía Nam làm công tác cải tạo nhà đất ở TP.HCM và các tỉnh. Năm 1987, cụ ông công tác tại Sở Nhà đất TP.HCM (nay là Sở Nông nghiệp - Môi trường) và sau đó nghỉ hưu.



