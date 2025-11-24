Rốn lũ Hòa Thịnh: Lớp học ngập bùn, bộ đội nạy từng mảng để học sinh trở lại trường

Chiều 23.11, tại điểm trường thôn Phú Hữu (Trường tiểu học Hòa Thịnh), bùn đất vẫn còn ngập trên nền lớp học, sân trường... mùi ẩm nồng bốc lên từ những chồng vở ướt sũng. Giữa ngổn ngang đổ nát sau lũ là tiếng xẻng, tiếng chổi, tiếng bước chân, tiếng í ới gọi nhau của thầy cô và lực lượng bộ đội, mang theo niềm hy vọng về một ngày học sinh ở rốn lũ Hòa Thịnh sớm trở lại trường.



Trường tiểu học Hòa Thịnh ngổn ngang sau mưa lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Sau trận lũ lớn, toàn bộ điểm trường tiểu học Phú Hữu chìm trong bùn đất, nhiều phòng học bị nước cuốn sạch đồ dùng, sách vở của trong thư viện bị hư hỏng gần hết. Cô Nguyễn Thị Thúy Kiều, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Hòa Thịnh, đứng trước hành lang lớp học nghẹn ngào: "Thiệt hại gần như toàn bộ… Nhìn lớp, nhìn đồ dùng ngập bùn mà chúng tôi xót lắm. Nhưng còn học sinh đang mong được trở lại trường, nên chúng tôi phải cố gắng gượng dậy thôi".

Sách vở của học sinh vùng lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Cô Kiều cho biết, ngay khi nước rút, giáo viên đã có mặt để kiểm tra tình hình. Nhưng lượng bùn quá lớn, nhiều phòng học bị phủ dày bùn đất không thể bước đi, đồ dùng bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. "Sức của giáo viên không thể dọn nổi. May mà bộ đội vào rất nhanh, nếu không chắc chúng tôi phải mất nhiều ngày để dọn", cô Kiều nói.

Tại sân trường, hàng chục chiến sĩ của Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chia nhau từng khu vực. Người xúc bùn, người múc nước dưới mương lên dội, người bê bàn ghế ra chùi rửa, người chà lại sàn tường lớp học còn loang lổ dấu bùn. Mỗi người một tay, làm việc không nghỉ.

Các chiến sĩ Trung đoàn 143 dọn dẹp để học sinh sớm trở lại trường ẢNH: HUY ĐẠT

Trung sĩ Đặng Quốc, Trung đoàn 143, vừa dùng chổi đẩy lớp bùn còn vướng lại trên sàn nhà ở phòng thư viện vừa nói: "Dân cần là chúng tôi có mặt. Vất vả chút không sao. Mấy hôm nay đi giúp dân liên tục nhưng thấy các thầy cô lo lắng, thấy học sinh đứng ngoài nhìn vào lớp mà thương…".

Bàn tay trung sĩ Quốc đỏ lên vì ngâm nước, Quốc vẫn cười: "Khó nhất là lớp bùn đã khô lại, phải dùng xẻng nạy từng mảng. Nhưng nghĩ đến việc chỉ cần mình làm nhanh hơn chút, các em lại có chỗ học, là mình thấy có động lực ngay".

Các chiến sĩ tất bật dọn dẹp sau mưa lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Ở một góc sân, các giáo viên nữ xắn tay áo, cẩn thận nhặt từng xấp vở đã nát vụn vì nước. Có cuốn sách vở còn dính bùn thành từng mảng, cô Kiều thở dài nói: "Sách của học sinh hư hết rồi nhưng giờ không buồn nữa, lo dọn và mong sớm nhận hỗ trợ sách vở mới cho các em".

Trung sĩ Quốc miệt mài dọn dẹp, không quản ngại vất vả ẢNH: HUY ĐẠT

Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại rốn lũ Hòa Thịnh, đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Chúng tôi tập trung giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là các trường học. Việc học của các em không thể gián đoạn lâu. Ngay khi nước rút, chúng tôi nhanh chóng triển khai lực lượng đến từng lớp, từng phòng để đảm bảo an toàn trước khi học sinh trở lại".

Đại tá Hưng nhấn mạnh thêm: "Ngoài dọn dẹp, chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát những hộ dân bị ngập, sập nhà, những nơi người dân chưa có chỗ ở… để kịp thời hỗ trợ".

Đại tá Đinh Văn Hưng ưu tiên dọn dẹp trường học sau trận lũ lịch sử ẢNH: HUY ĐẠT

Trường tiểu học Hòa Thịnh bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ ẢNH: HUY ĐẠT