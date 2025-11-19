Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Nhà trường

Vụ nghi ngăn học sinh ngộ độc đi cấp cứu: Phụ huynh đưa con trở lại trường

Thanh Lộc
19/11/2025 15:55 GMT+7

Liên quan vụ nghi ngăn học sinh ngộ độc đi cấp cứu, phản ứng việc bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, Quảng Trị), quay lại công tác sau thời gian tạm đình chỉ, phụ huynh đã cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, sáng nay phụ huynh đã cho con đi học lại.

Sáng 19.11, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận phụ huynh đã cho con đi học bình thường sau khi được nhà trường và địa phương vận động. Trước đó ngày 17.11, khi bà Huế, Phó hiệu trưởng nhà trường, quay lại công tác sau thời gian tạm đình chỉ, nhiều phụ huynh phản ứng và đưa con về nhà.

Tái diễn việc vắng Phó hiệu trưởng, phụ huynh lại… đưa con đến trường- Ảnh 1.

Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy

ẢNH: THANH LỘC

Ông Mỹ cho biết bà Huế hiện không có mặt tại trường do đang đi thăm khám sức khỏe. Trên mạng xã hội chiều 17.11 cũng lan truyền clip ghi cảnh bà Huế bị ngã trong khuôn viên trường và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện; nhà trường xác nhận sự việc là có thật.

Về vụ 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm ngày 26.9, ông Mỹ cho hay vẫn chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Ông khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm theo quy định, mong sự việc sớm ổn định để học sinh yên tâm học tập.

Tái diễn việc vắng Phó hiệu trưởng, phụ huynh lại… đưa con đến trường- Ảnh 2.

Hình ảnh bà Huế bị ngã, được nhân viên y tế hỗ trợ đi bệnh viện đăng trên mạng xã hội

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Liên quan những vi phạm hành chính, chính quyền xã Kim Ngân đã xác định nhà trường chế biến, cung cấp món cá chim kho không bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, ông Mỹ và 2 nhân viên bếp ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Ông Mỹ lý giải việc này đúng nhưng chưa phù hợp thực tiễn vì trường vùng núi khó tuyển người, nhân viên bếp ăn chỉ hưởng mức hỗ trợ; công tác bếp bán trú đã giao cho phó hiệu trưởng phụ trách và người này đã được tập huấn.

Mặc dù hiện phụ huynh đã đưa con trở lại lớp, nhiều người vẫn giữ quan điểm nếu bà Huế xuất hiện tại trường, họ sẽ tiếp tục đón con về. Chính quyền địa phương cho biết đang làm việc với nhà trường và các bên liên quan để tìm hướng xử lý, ưu tiên ổn định việc học của học sinh.

Tái diễn việc vắng Phó hiệu trưởng, phụ huynh lại… đưa con đến trường- Ảnh 3.

Cô phó hiệu trưởng vắng mặt, các em học sinh lại được bố mẹ chở đến trường học

ẢNH: THANH LỘC

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm trước đó xác định chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin – một trong những nguyên nhân gây ngộ độc. Sau sự cố, sự hoài nghi của phụ huynh tăng cao, nhất là khi xuất hiện clip cho rằng bà Huế đã ngăn việc đưa học sinh đi cấp cứu, dẫn đến việc xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà. Khi bà Huế trở lại trường trong thời gian đình chỉ, phụ huynh tiếp tục phản ứng và đưa con về nhà.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, xử lý.

