Giáo dục

Vụ học sinh nghi ngộ độc: Phó hiệu trưởng sẽ trở lại sau 2 lần đình chỉ?

Thanh Lộc
Thanh Lộc
11/11/2025 16:27 GMT+7

UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đang bàn phương án cho Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Thủy trở lại làm việc sau 2 lần bị đình chỉ liên quan đến vụ học sinh ngộ độc thực phẩm.

Ngày 11.11, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho hay đang xem xét phương án cho bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, trở lại làm việc sau thời gian tạm đình chỉ liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm học đường khiến hàng chục học sinh nhập viện hồi tháng 9.

Theo lãnh đạo xã Kim Ngân, thời hạn đình chỉ công tác lần 2 của bà Huế sẽ kết thúc vào ngày 13.11. Căn cứ các quy định hiện hành, việc đình chỉ không được kéo dài quá 2 lần, do đó, khi chưa có kết luận điều tra chính thức, bà Huế sẽ được trở lại công tác bình thường.

Phó hiệu trưởng vụ học sinh nghi ngộ độc sẽ trở lại sau 2 lần đình chỉ? - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Hồng Huế (trái) bị phụ huynh phản đối khi trở lại trường hôm 23.10

ẢNH: THANH LỘC

Nhằm đảm bảo ổn định tình hình trong nhà trường, UBND xã đã làm việc với Ban giám hiệu, đề nghị tổ chức họp cùng phụ huynh, già làng, trưởng bản để thông tin, tuyên truyền rõ quy định pháp luật, tránh gây tâm lý hoang mang. Đồng thời, xã cũng khuyến nghị bố trí lại công việc, không phân công bà Huế phụ trách bếp ăn bán trú cho đến khi vụ việc được kết luận.

Chính quyền địa phương cho biết đã gửi văn bản đề nghị các cơ quan chức năng sớm có kết quả điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm, qua đó tạo điều kiện để trường và chính quyền ổn định công tác quản lý, giảng dạy.

Trước đó, sáng 26.9, sau khi ăn sáng tại trường, 40 học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng và được đưa đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy trong 4 mẫu thức ăn có 1 mẫu dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, loại vi khuẩn thường tồn tại trong đất, bụi, nước có thể gây ngộ độc nếu thức ăn nấu chín để lâu ở nhiệt độ phòng. 

Sự việc trở nên ồn ào khi xuất hiện clip  được cho là bà Huế ngăn cản không cho đưa học sinh bị ngộ độc đi cấp cứu.

Sau sự cố, UBND xã Kim Ngân đã ra 2 quyết định đình chỉ liên tiếp đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc. 

