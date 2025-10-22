Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Vụ 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm: Tiếp tục đình chỉ phó hiệu trưởng

Thanh Lộc
Thanh Lộc
22/10/2025 17:20 GMT+7

UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) quyết định gia hạn đình chỉ 15 ngày với Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, người phụ trách bếp ăn vụ 40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 22.10, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết đã ban hành quyết định tiếp tục đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân), người phụ trách bếp ăn bán trú, do liên quan vụ 40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.Thời gian gia hạn đình chỉ bắt đầu từ ngày 23.10.

Tiếp tục đình chỉ Phó hiệu trưởng trong vụ 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm- Ảnh 1.

Ngành giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường từng tổ chức đối thoại với phụ huynh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy

ẢNH: THANH LỘC

Theo UBND xã Kim Ngân, việc gia hạn đình chỉ được thực hiện do nhiều phụ huynh chưa đồng ý để bà Huế trở lại làm việc khi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Trước đó, nhà trường phối hợp với UBND xã đã tổ chức cuộc họp với toàn thể phụ huynh của 75 học sinh bán trú để trao đổi về công tác tổ chức lại bếp ăn. Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh đề nghị chính quyền tiếp tục đình chỉ công tác bà Đỗ Thị Hồng Huế cho đến khi có kết quả điều tra rõ ràng, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. Ngay sau đó, UBND xã Kim Ngân đã đình chỉ công tác (lần 1) với bà Huế, hôm nay ngày 22.10 là hạn cuối cùng.

Diễn biến mới vụ nghi 'ngăn đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện'

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.9, 40 học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn sáng do nghi ngộ độc thực phẩm. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy một trong 4 mẫu thức ăn dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cấp tính.

