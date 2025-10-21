Phụ huynh cho con nghỉ học, nhà trường tổ chức lại bữa ăn bán trú

Theo đó, từ hôm nay 21.10, nhà trường tổ chức lại bữa ăn bán trú cho học sinh.

Thông báo của trường nêu, trong thời gian hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đơn vị cung cấp suất ăn mới thực hiện nấu ăn phục vụ công tác bán trú, để hoạt động bán trú của học sinh không bị gián đoạn, từ ngày 21.10, Trường tiểu học Cự Khê tiếp tục tổ chức bữa ăn bán trú do một nhà cung cấp thực phẩm thực hiện. Đơn vị này đã được UBND xã Bình Minh thẩm định, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một lớp học ở Trường tiểu học Cự Khê sáng 20.10 vắng học sinh do nhiều phụ huynh phản ứng bằng cách cho con nghỉ học ẢNH: PHHS CUNG CẤP

Trường tiểu học Cự Khê thông tin thêm, hiện nay, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp suất ăn phải thực hiện theo đúng quy trình nên trong thời gian từ ngày 21 - 24.10, nhà trường sẽ ký hợp đồng tạm thời với đội ngũ nhân viên nhà bếp chuyên nghiệp đã được tập huấn.

Việc nấu ăn sẽ được thực hiện tại bếp của nhà trường, dưới sự hỗ trợ và giám sát của UBND xã Bình Minh, trạm y tế và ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Sau khi quá trình thẩm định thầu kết thúc, đơn vị trúng thầu sẽ chính thức cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Trường tiểu học Cự Khê cũng cam kết sẽ thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Như Thanh Niên đã phản ánh ngày 20.10, sau gần 1 tuần phát hiện thịt và trứng cút có mùi trong bếp ăn Trường tiểu học Cự Khê, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học ở nhà để phản đối việc nhà trường chưa quản lý sát sao bếp ăn bán trú, chưa làm hết trách nhiệm đối với bữa ăn của trẻ và cách xử lý của nhà trường.

Cụ thể, sáng sớm 15.10 đại diện phụ huynh kiểm tra bất ngờ bếp ăn ở trường và phát hiện "trứng cút và số ít thịt có mùi", không được bảo quản lạnh, vật dụng và quy trình chế biến tại bếp ăn chưa đảm bảo an toàn vệ sinh...

Theo nhiều phụ huynh, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường thông báo đình chỉ việc cung cấp thực phẩm của đơn vị Nhật Anh và sẽ hợp đồng với đơn vị khác, phục vụ bán trú từ ngày 20.10.

Tuy nhiên, đến ngày 19.10, thông qua giáo viên chủ nhiệm các lớp, nhà trường lấy ý kiến phụ huynh về việc lựa chọn 2 phương án chăm sóc bán trú gồm: phương án thứ nhất, phụ huynh tự mang cơm trưa tới trường cho con. Nhà trường sẽ bố trí thầy cô chăm sóc các con ăn, nghỉ trưa tại lớp.

Phương án 2, phụ huynh đón con sau buổi học sáng và đưa con trở lại trường để học buổi chiều.

Theo nhiều phụ huynh, cả 2 phương án đều đẩy khó khăn về cho phụ huynh khi nhiều người đi làm xa, trưa không thể về đưa đón con trong khi nấu cơm từ sáng, cho vào hộp mang đi để đến trưa cũng không tiện.

Theo báo cáo của Trường tiểu học Cự Khê, sáng 20.10 toàn trường có hơn 180 em nghỉ, có em là do vấn đề sức khỏe. Trong 1.330 em đi học, khoảng gần 500 học sinh mang cơm đến ăn tại trường; số còn lại bố mẹ đón về nhà ăn và nghỉ trưa.

Trước phản ứng của phụ huynh, sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo và có giải pháp để Trường tiểu học Cự Khê mở lại bếp ăn bán trú, đảm bảo an toàn để phụ huynh yên tâm gửi con đến trường.



