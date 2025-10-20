Trường dừng bán trú vì thực phẩm thiếu an toàn, phụ huynh cho con nghỉ học

Gần 1 tuần sau khi phát hiện thịt và trứng cút có mùi trong bếp ăn Trường tiểu học Cự Khê, một phụ huynh có con học lớp 4 cho biết, hôm nay cho con ở nhà để phản đối việc nhà trường chưa quản lý sát sao bếp ăn bán trú, chưa làm hết trách nhiệm đối với bữa ăn của trẻ và cách xử lý của nhà trường. Lớp 4 này sĩ số 40 học sinh, sáng nay có tới 32 em nghỉ học.

Sáng nay 20.10, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học vì chưa đồng tình với việc tổ chức bán trú của Trường tiểu học Cự Khê ẢNH: PHHS CUNG CẤP

Sự việc bắt đầu từ ngày 15.10 khi phụ huynh phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Anh chuyển thịt và trứng cút đã bóc vỏ bốc mùi đến cung ứng cho bếp ăn bán trú, đồng thời việc vệ sinh tại bếp ăn của nhà trường chưa đảm bảo nên các phụ huynh vô cùng lo lắng.

Theo nhiều phụ huynh, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường thông báo đình chỉ việc cung cấp thực phẩm của đơn vị Nhật Anh và sẽ hợp đồng với đơn vị khác, phục vụ bán trú từ ngày 20.10.

Tuy nhiên, đến ngày 19.10, thông qua giáo viên chủ nhiệm các lớp, nhà trường lấy ý kiến phụ huynh về việc lựa chọn 2 phương án chăm sóc bán trú gồm: phương án thứ nhất, phụ huynh tự mang cơm trưa tới trường cho con. Nhà trường sẽ bố trí thầy cô chăm sóc các con ăn, nghỉ trưa tại lớp.

Phương án 2, phụ huynh đón con sau buổi học sáng và đưa con trở lại trường để học buổi chiều.

Theo nhiều phụ huynh, cả 2 phương án đều đẩy khó khăn về cho phụ huynh khi nhiều người đi làm xa, trưa không thể về đưa đón con trong khi nấu cơm từ sáng, cho vào hộp mang đi đến trưa cơm cũng không đảm bảo với thời tiết như hiện nay.

"Trước đây các con ăn và ngủ trưa tại trường, bố mẹ chỉ cần đón con vào cuối buổi chiều. Bây giờ một ngày có 4 lượt đưa đón khiến cả nhà rất vất vả. Nếu tình trạng này kéo dài mà không có người giúp, vợ chồng tôi buộc phải cho con nghỉ học tạm thời", một phụ huynh chia sẻ.

UBND xã Bình Minh cho hay đã nắm được sự việc. Theo báo cáo của Trường tiểu học Cự Khê, sáng nay hơn 180 em nghỉ, có em là do vấn đề sức khỏe. Trong 1.330 em đi học, khoảng 500 học sinh mang cơm đến ăn tại trường.

Tuy nhiên, quy trình đấu thầu, thẩm định, kiểm tra và ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp dịch vụ bán trú không thể nhanh hơn, thường diễn ra trong 2 tuần. Việc tổ chức lại bán trú dự kiến diễn ra sớm nhất vào ngày 27.10.

Trứng cút đưa vào bếp ăn Trường tiểu học Cự Khê sáng 15.10 bị phụ huynh phát hiện "có mùi" ẢNH: PHHS CUNG CẤP





Việc tổ chức bữa ăn bán trú của Trường tiểu học Cự Khê bị phụ huynh phản ứng khi sáng sớm 15.10 kiểm tra bất ngờ bếp ăn họ phát hiện "trứng cút và số ít thịt có mùi", không được bảo quản lạnh. Phụ huynh yêu cầu bếp ăn thay trứng cút bằng trứng gà, còn thịt sau khi mở túi ny lông không còn mùi nên tiếp tục dùng.

Sự việc được chia sẻ nhiều trên các phương tiện truyền thông, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký văn bản yêu cầu xã Bình Minh phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cử đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, khi đó, mẫu thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng mà phụ huynh phát hiện đã không được lưu giữ theo quy định. Đoàn kiểm tra đánh giá bếp ăn của trường có một số tồn tại, như khu vực sơ chế, chế biến có ruồi; khu nấu, chia suất ăn bố trí chung với khu rửa có khả năng nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; hệ thống cống thoát nước không kín, ứ đọng, có mùi hôi...

Trước đó, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh đã có buổi làm việc với nhà trường, phụ huynh và đơn vị cung cấp để làm rõ phản ánh của phụ huynh về việc Trường tiểu học Cự Khê nhập thực phẩm chưa đảm bảo chất lượng để nấu ăn cho học sinh.

Đoàn làm việc đã yêu cầu đổi đơn vị cung cấp thực phẩm của nhà trường, tuân thủ quy định khi đưa thực phẩm đến trường, thay thế các dụng cụ làm bếp chưa đảm bảo vệ sinh...

Ngày 19.10, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cự Khê, nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh, cam kết minh bạch, thận trọng, đúng quy trình khi lựa chọn nhà cung cấp bán trú mới; giám sát chặt thực phẩm đầu vào, chế biến, suất ăn và lưu mẫu; không để xảy ra thêm bất kỳ sự cố mất an toàn thực phẩm nào nữa.

Trước khi xảy ra vụ việc, mỗi ngày bếp ăn của Trường tiểu học Cự Khê cung cấp khoảng 1.400 suất ăn bán trú. Nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn nhà trường cần tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát về việc tổ chức bữa ăn bán trú trong nhà trường. Trên thực tế, sự việc chỉ được phát hiện khi phụ huynh kiểm tra đột xuất trong khi phụ huynh không thể giám sát thường xuyên, liên tục được.