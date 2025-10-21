Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Vụ 40 học sinh nghi ngộ độc: Xin ý kiến tiếp tục đình chỉ phó hiệu trưởng

Thanh Lộc
Thanh Lộc
21/10/2025 10:00 GMT+7

Chính quyền xã Kim Ngân (Quảng Trị) đang xin ý kiến Thường vụ Đảng ủy xã về việc tiếp tục đình chỉ công tác Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy trong vụ 40 học sinh nghi ngộ độc.

Ngày 21.10, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết đang xin ý kiến Thường vụ Đảng ủy xã để xem xét tiếp tục đình chỉ công tác bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, người phụ trách bếp ăn bán trú, liên quan vụ 40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. 

Theo UBND xã Kim Ngân, lý do đề xuất kéo dài thời gian đình chỉ là vì nhiều phụ huynh chưa đồng ý cho bà Huế trở lại làm việc khi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Xin ý kiến tiếp tục đình chỉ Phó hiệu trưởng vụ 40 học sinh nghi ngộ độc - Ảnh 1.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm từng khiến nhiều học sinh nhập viện

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, nhà trường phối hợp với UBND xã Kim Ngân đã tổ chức cuộc họp với phụ huynh của 75 học sinh bán trú để trao đổi về công tác tổ chức lại bếp ăn. Tại buổi họp, nhiều phụ huynh kiến nghị chính quyền tiếp tục đình chỉ công tác bà Đỗ Thị Hồng Huế cho đến khi có kết quả điều tra rõ ràng. Về vấn đề này, lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ căn cứ biên bản cuộc họp với phụ huynh để làm văn bản gửi UBND xã xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.9, sau bữa ăn sáng tại trường, 40 học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng và được đưa đi cấp cứu. Sự việc gây ồn ào khi xuất hiện đoạn clip được cho là ghi lại việc bà Huế ngăn không cho các em học sinh bị ngộ độc đi cấp cứu.

