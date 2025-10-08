Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Xem xét trách nhiệm vụ nghi ngộ độc khiến 40 học sinh Quảng Trị nằm viện

Thanh Lộc
Thanh Lộc
08/10/2025 10:51 GMT+7

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm thực phẩm, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) đang xem xét trách nhiệm vụ nghi ngộ độc khiến 40 học sinh nhập viện.

Ngày 8.10, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết, đã nhận được thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu nghi ngộ độc thực phẩm từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Quảng Trị. 

Công văn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Viện Pasteur Nha Trang cho thấy kết quả kiểm nghiệm phát hiện (dương tính) chủng bacillus cereus sinh độc tố NHE trong 1 mẫu thịt cá chim kho và trong 1 mẫu bệnh phẩm; 3 mẫu thực phẩm và 11 mẫu bệnh phẩm còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh. Vi khuẩn này thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.

Xem xét trách nhiệm vụ nghi ngộ độc khiến 40 học sinh nằm viện Quảng Trị- Ảnh 1.

Trách nhiệm cho việc các em học sinh bị ngộ độc đang được làm rõ

ẢNH: THANH LỘC

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, UBND xã Kim Ngân đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, đồng thời tham mưu hướng xử lý theo quy định. Kết quả xét nghiệm được xem là căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, đặc biệt là khâu tổ chức, giám sát và vận hành bếp ăn bán trú tại Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy xã Kim Ngân (Quảng Trị)

Liên quan đến việc bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng phụ trách bếp ăn bán trú Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, hết thời hạn 15 ngày tạm đình chỉ công tác, UBND xã cho biết đang xem xét kỹ lưỡng, đối chiếu quy định trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. 

Sở Y tế Quảng Trị cho hay, sau vụ việc nghi ngộ độc tại Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, đơn vị đã yêu cầu kiểm tra toàn diện chất lượng thực phẩm và điều kiện an toàn bếp ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn. Báo cáo tổng hợp sẽ được gửi về tỉnh trong thời gian tới để có biện pháp chấn chỉnh, ngăn ngừa các sự cố tương tự. 

Như Báo Thanh Niên thông tin, ngày 26.9, sau bữa ăn sáng tại Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy, 40 học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói phải nhập viện điều trị. Đến nay, sức khỏe các em đã ổn định, song vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Tin liên quan

Có gì trong suất ăn bán trú giá 14.000 và 17.000 đồng ở trường làng Quảng Trị?

Có gì trong suất ăn bán trú giá 14.000 và 17.000 đồng ở trường làng Quảng Trị?

Những ngày đầu năm học, trong khi nhiều suất ăn bán trú kém chất lượng đang gây bức xúc dư luận, thì ở 2 ngôi trường làng tại Quảng Trị vẫn duy trì những suất ăn bán trú 14.000 và 17.000 đồng mà vẫn đảm bảo chất lượng. Vậy trong các bữa ăn này có gì?

Suất ăn bán trú 25.000 đồng quá sơ sài: Hiệu trưởng viết ‘tâm thư’ xin lỗi

Vụ 'nghi ngăn học sinh ngộ độc đi cấp cứu': Vi khuẩn có trong thực phẩm nào?

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc Quảng Trị học sinh ngộ độc thực phẩm Bán trú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận