Uống rượu ngâm rễ cây, 6 người bị ngộ độc nặng

Tối 19.10, một lãnh đạo xã Sơn Lâm (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ ngộ độc tập thể, khi có 6 người phải nhập viện sau khi uống rượu ngâm rễ cây.

Thông tin ban đầu cho biết, vào trưa cùng ngày, một số người tập trung tại nhà ông Nguyễn Văn Trinh (52 tuổi, ở bản Tân Lâm, xã Sơn Lâm) để uống rượu.

Các bình rượu mà 6 người đã uống và bị ngộ độc ẢNH: CTV

Sau khi uống mỗi người khoảng 6 chén rượu ngâm rễ cây thì ông Trinh bắt đầu có triệu chứng tím tái, khó thở rồi ngã từ trên ghế xuống. Một lúc sau, 5 người khác cùng uống rượu với ông Trinh cũng có biểu hiện tương tự.

Những người này sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An), trong đó có 4 người bị ngộ độc nặng phải chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu, điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, 4 bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng co giật, hôn mê. Các bác sĩ đã cho đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc hồi sức tích cực.

Theo chính quyền địa phương, thời điểm đó, nhóm người tại nhà ông Trinh đã uống 3 loại rượu do 3 người mang đến, trong đó, chủ yếu là rượu ngâm rễ cây lấy từ rừng về.

Nguyên nhân vụ ngộ độc đang được ngành y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ.