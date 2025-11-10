TP.HCM: 21 công nhân nhập viện nghi ngộ độc sau ăn trưa tại công ty

Ngày 10.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết 21 công nhân của Công ty E.P. Việt Nam (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây (Bệnh viện quận 12 cũ) do nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa cùng ngày.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn, nôn, nổi ban đỏ, ngứa và tức ngực. Theo chẩn đoán ban đầu, 17 trường hợp phản vệ độ 1 và 4 trường hợp phản vệ độ 2.

21 công nhân của Công ty E.P. Việt Nam đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây (Bệnh viện quận 12 cũ) ẢNH: BV

Sở Y tế TP.HCM cho biết, 17 ca phản vệ độ 1 đã ổn định và đang được điều trị tại Khoa Nội, Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây; 4 ca phản vệ độ 2 đã được xử trí kịp thời bằng Adrenalin và Solumedrol, hiện sức khỏe ổn định, tiếp tục theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Đến nay, bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp phản vệ nặng hơn (độ 3 hoặc độ 4) tính đến thời điểm báo cáo.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm nói trên.

Trước đó, TP.HCM ghi nhận hàng trăm người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại 2 chi nhánh cùng hệ thống bánh mì C. (chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).

Đến trưa 10.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết, 13 bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận 235 ca nghi ngộ độc, trong đó 96 ca còn điều trị nội trú, đa số sức khỏe tạm ổn định. Một trường hợp nặng có bệnh nền đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.