TP.HCM: Số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tiếp tục tăng

Đến trưa 10.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết, có 13 bệnh viện ghi nhận 235 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì, trong đó còn 96 ca đang điều trị nội trú. Hiện đa số các ca bệnh tạm ổn định, 1 ca nặng do bệnh nền đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Những bệnh nhân này nhập viện sau ăn bánh mì được mua tại 2 chi nhánh cùng hệ thống bánh mì C. (chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).

Sức khỏe thai phụ ổn định

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 131 ca, trong đó có 23 ca đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận 26 ca, hiện còn 13 ca đang tiếp tục điều trị nội trú tại Khoa Tiêu hóa (trong đó có 1 ca lúc đầu nằm hồi sức tích cực - chống độc, đã tạm ổn chuyển về nằm tại Khoa Tiêu hóa).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 52 ca, đang điều trị nội trú 34 ca. Trong đó, 1 ca vào viện từ ngày 5.11, kết quả cấy máu dương tính vi khuẩn Salmonella; 1 ca bệnh nặng nhập hồi sức tích cực, thở máy vì suy hô hấp do viêm phổi, nguyên nhân chính là bệnh nền.

Tại Bệnh viện Mỹ Đức (quận Tân Bình cũ), có 1 ca thai phụ mang thai hơn 34 tuần, đang điều trị nội trú. Hiện thai phụ ổn, không sốt, sinh hiệu ổn, không đau bụng, hết tiêu phân sệt, cử động thai bình thường, tim thai bình thường.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ẢNH: BV

Bệnh viện quốc tế Becamex tiếp nhận 9 ca, Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây (Bệnh viện quận 12 cũ): 7 ca, Bệnh viện Nhi đồng 2: 2 ca, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn: 1 ca, Bệnh viện đa khoa Khánh Hội (Bệnh viện quận 4 cũ): 1 ca; tất cả đang điều trị nội trú. Bệnh viện Bình Dân: 1 ca, hiện đã xuất viện; Bệnh viện Nhân dân 115: 1 ca, điều trị ngoại trú.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 1 (215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn) tiếp nhận 2 ca (1 ca đã chuyển về Bệnh viện Thống Nhất điều trị, 1 ca chuyển Bệnh viện Trung Mỹ Tây).

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 (221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận) 2 ca, đang điều trị nội trú, hiện hết nôn ói, hết tiêu chảy, còn đau bụng.

Vụ việc hàng trăm người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

3 mẹ con ăn bánh mì và cùng nhập viện

Anh K. (28 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM cho biết, gia đình có 3 người gồm anh, bố và mẹ đã ăn bánh mì mua tại cơ sở trên đường Nguyễn Thái Sơn vào chiều 5.11. Ngày hôm sau, cả 3 người đều xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy và sốt cao kéo dài. Gia đình điều trị tại nhà đến sáng 10.11 thì phải đi bệnh viện. Anh K. cho biết thêm, 2 cha con vẫn còn tình trạng đau quặn bụng, lo sợ nhiễm trùng tiêu hóa, nguy cơ ảnh hưởng tới các cơ quan khác, nên tới bệnh viện để kiểm tra. Trong khi đó, tình trạng của mẹ anh K. đã ổn định, các triệu chứng thuyên giảm.

Còn bà N.T.M.H (47 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, sau khi ăn bánh mì mua ở chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung vào tối 6.11, cả 3 mẹ con đều sốt, ớn lạnh, đau bụng, tiêu chảy. Do tự điều trị không hiệu quả, sáng 9.11, bà đưa các con đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám và cả 3 được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi điều trị kháng sinh đặc hiệu và bù điện giải, hiện sức khỏe 3 mẹ con bệnh nhân ổn định, hết sốt và tiêu chảy.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì điều trị tại Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM ẢNH: BV

Theo TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong vòng 24 giờ sau khi người bệnh sử dụng thực phẩm nghi nhiễm khuẩn, bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm và nhanh chóng xác định nguyên nhân là do vi khuẩn Salmonella. Đây là loại vi khuẩn có thể phát triển trong thực phẩm như pate, thịt nguội, rau củ muối. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng máu và suy đa tạng.

ThS-BS Võ Đăng Toàn, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM cho biết thêm, người nhiễm vi khuẩn Salmonella đi kèm các triệu chứng điển hình như tiêu chảy, đau quặn bụng, sốt, buồn nôn, nôn, ớn lạnh, đôi khi có máu trong phân. Tình trạng thường kéo dài vài ngày đến một tuần, tiêu chảy có thể dai dẳng trước khi ruột trở lại bình thường.

Theo BS Toàn, người khỏe mạnh nếu được điều trị đúng cách sẽ hồi phục trong vài ngày. Tuy nhiên, biến chứng nặng vẫn có thể xảy ra ở người già, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền. Các biến chứng gồm: sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp do mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí tử vong.