Thời sự

Tình hình bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì đến sáng 10.11

Duy Tính
Duy Tính
10/11/2025 08:52 GMT+7

Trong gần 1 tuần qua, 8 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM tiếp nhận 202 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Vào sáng 10.11, Sở Y tế TP.HCM thông báo, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận 131 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, trong đó tất cả đều là trẻ em, trẻ lớn nhất mới 15 tuổi.

Như vậy, đến nay tổng cộng đã có 202 người nhập viện sau ăn bánh mì được mua tại 2 chi nhánh cùng hệ thống bánh mì C. (chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung). Phần lớn bệnh nhân đã xuất viện nhưng vẫn còn hàng chục ca nằm điều trị nội trú, có ca nặng.

Tình hình bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tính đến sáng 10.11 - Ảnh 1.

Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì

ẢNH: BV

Có 8 bệnh viện báo cáo ca bệnh, trong đó, tiếp nhận nhiều nhất là Bệnh viện Quân y 175: 131 ca; Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM: 20 ca (có 1 ca nằm hồi sức tích cực - chống độc); Bệnh viện Nhân dân Gia Định: 36 ca (có 1 ca vào viện ngày 5.11, kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella); Bệnh viện Bình Dân: 1 ca; Bệnh viện Mỹ Đức (quận Tân Bình cũ): 1 ca thai phụ mang thai 34 tuần; Bệnh viện quốc tế Becamex: 6 ca; Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây (Bệnh viện quận 12 cũ): 5 ca và Bệnh viện Nhi đồng 2: 2 ca.

Theo Sở Y tế TP.HCM, bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là vi khuẩn Salmonella.

Sở Y tế cho biết đã có văn bản báo cáo vụ việc đến UBND TP.HCM, Bộ Y tế. Đồng thời chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm tiếp nhận, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được ban hành. Yêu cầu các bệnh viện thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở.

Trước đó, sau khi phát hiện nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì nghi ngộ độc thực phẩm, UBND phường Hạnh Thông đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành xác minh và niêm phong thực phẩm tại tiệm bánh mì chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng đã tạm dừng hoạt động chi nhánh bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường để tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền.

Tại chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định (tiệm bán bánh mì chỉ là xe đẩy, bán trên vỉa hè tại số 363 Lê Quang Định) đã ngưng hoạt động từ sáng 7.11.

Vụ việc hàng trăm người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

