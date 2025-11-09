Số người nhập viện do nghi ngộ độc bánh mì ở TP.HCM tiếp tục tăng

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 9.11, số người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đã đến khám và điều trị tại 8 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM là 171 ca, tăng 9 ca so với ngày hôm trước. Trong đó có 65 ca đang điều trị nội trú, vài ca nặng đang điều trị tích cực.

Đa số các ca bệnh ăn bánh mì ở chi nhánh 1 Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông), một số ca ở chi nhánh 2 Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung) - cùng hệ thống.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 100 ca. Trong đó, 13 ca đang điều trị nội trú, 87 ca đã cho về điều trị ngoại trú.

Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận 20 ca (có 1 ca ăn bánh mì ở chi nhánh 2). Hiện còn 13 ca đang tiếp tục điều trị nội trú (1 ca nằm hồi sức tích cực - chống độc).

Bệnh nhân sau ăn bánh mì phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM ẢNH: BV

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 36 ca (có 8 ca ăn bánh mì ở chi nhánh 2), hiện đang điều trị nội trú 24 ca. Trong số này có 1 ca vào viện ngày 5.11, kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận 1 ca, hiện đã được xuất viện điều trị ngoại trú.

Bệnh viện Mỹ Đức (quận Tân Bình cũ) tiếp nhận 1 ca là thai phụ mang thai hơn 34 tuần, đang điều trị nội trú.

Bệnh viện quốc tế Becamex tiếp nhận 6 ca, tất cả đang điều trị nội trú.

Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây (Bệnh viện quận 12 cũ) tiếp nhận 5 ca (có 1 ca ăn bánh mì ở chi nhánh 2), hiện đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Nhi đồng tiếp nhận 2 ca, hiện đang điều trị nội trú.

Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản báo cáo vụ việc đến UBND TP.HCM và Bộ Y tế. Sở này cũng đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm tiếp nhận, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được ban hành.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho sở, bao gồm tình hình tiếp nhận, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Trước đó, sau khi phát hiện nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, UBND phường Hạnh Thông đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành xác minh và niêm phong thực phẩm tại tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng đã tạm dừng hoạt động cơ sở bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường. Đồng thời tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền.

Tại chi nhánh trên đường Lê Quang Định (tiệm bán bánh mì chỉ là xe đẩy, bán trên vỉa hè tại số 363 Lê Quang Định) đã ngưng hoạt động từ sáng 7.11.

Nghi ngờ vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm

"Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là vi khuẩn Salmonella", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Theo chuyên gia, vi khuẩn Salmonella sống trong ruột người, động vật và chim. Hầu hết mọi người nhiễm khuẩn Salmonella là do ăn thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm bởi phân, chưa được nấu chín. Thời gian ủ bệnh (từ khi tiếp xúc đến khi bị bệnh) có thể từ 6 giờ đến 6 ngày.

Các dấu hiệu và triệu chứng có thể gồm: tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn, nôn mửa, ớn lạnh, đau đầu, máu trong phân. Các triệu chứng của nhiễm khuẩn Salmonella thường kéo dài vài ngày đến 1 tuần. Tiêu chảy có thể kéo dài tới 10 ngày, nhưng có thể mất vài tháng trước khi ruột trở lại bình thường.

Một số loại vi khuẩn Salmonella gây bệnh thương hàn, một căn bệnh đôi khi gây tử vong và phổ biến hơn ở các nước đang phát triển.

Có thể tránh nhiễm khuẩn Salmonella bằng nhiều cách, bao gồm: chuẩn bị thực phẩm an toàn, rửa tay trước và sau khi chế biến thức ăn, không ăn thịt sống, sữa hoặc các sản phẩm từ trứng chưa được chế biến kỹ…

Các phương pháp phòng ngừa đặc biệt quan trọng khi chăm sóc trẻ sơ sinh, người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch yếu.